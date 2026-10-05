फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Entertainment ›   Bollywood ›   bjp mlc parinay fuke slammed sanjay dutt for his comedy act in shekhar suman talk show

संजय दत्त: पांच मिनट का मजाक बना विवाद, बीजेपी एमएलसी बोले- पाकिस्तान या येरवडा जेल में शांति मिले

Mon, 05 Oct 2026 12:23 PM IST
गोधूलि श्रीवास्तव एंटरटेनमेंट डेस्क,अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क,अमर उजाला Published by: गोधूलि श्रीवास्तव Updated Mon, 05 Oct 2026 12:23 PM IST
सार

Sanjay Dutt Controversy: संजय दत्त ने शेखर सुमन के शो में किये गए एक कॉमेडी एक्ट ने विवाद खड़े कर दिए हैं। हालांकि एक्टर ने इस पर सफाई दे दी है। मगर बीजेपी एमएलसी परिणय फुके ने इस विवाद पर तीखी प्रतिक्रिया जताई है।

विज्ञापन
bjp mlc parinay fuke slammed sanjay dutt for his comedy act in shekhar suman talk show
संजय दत्त - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

हाल ही में बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त शेखर सुमन के टॉक शो 'शेखर टूनाइट' पर पहुंचे थे। जहां उनका एक मजाक दर्शकों को पसंद नहीं आया। इसके बाद इसने विवादों का रूप ले लिया। जानें क्या हुआ शो पर?
विज्ञापन

बीजेपी एमएलसी ने की निंदा 
महाराष्ट्र के बीजेपी एमएलसी परिणय फुके ने संजय दत्त के इस बयान की कड़ी निंदा की। उन्होंने एएनआई से बातचीत में कहा, ‘संजय दत्त की सोच ठीक नहीं है उम्र का असर दिखने लगा है। उन्होंने कई शराब ब्रांड लॉन्च किए हैं, जिसका उन पर बुरा असर पड़ रहा होगा। शायद उन्हें पाकिस्तान या येरवडा जेल में शांति मिले अगर ऐसा है, तो उन्हें वहीं चले जाना चाहिए।’

विज्ञापन

bjp mlc parinay fuke slammed sanjay dutt for his comedy act in shekhar suman talk show
संजय दत्त - फोटो : सोशल मीडिया

क्या है मामला? 

  • शेखर सुमन के टॉक शो 'शेखर टूनाइट' में गांधी जयंती के अवसर पर अभिनेता संजय दत्त मेहमान बनकर पहुंचे थे। 
  • संजय दत्त ने पांच मिनट का एक मजाकिया एक्ट किया। 
  • इस दौरान उन्होंने खुद को प्रधानमंत्री मानकर खास मुन्ना भाई अंदाज में देश को संबोधित किया। 
  • इसके बाद उन्होंने देश की मौजूदा स्थिति पर भी अपनी राय साझा की। 
  • उन्होंने कहा कि उन्हें अब देश में शांति महसूस नहीं होती। 
विज्ञापन

bjp mlc parinay fuke slammed sanjay dutt for his comedy act in shekhar suman talk show
संजय दत्त - फोटो : सोशल मीडिया

आलोचना के बाद पेश की सफाई
संजय दत्त की कही इस बात ने सोशल मीडिया पर विवाद पैदा कर दिये। इसके बाद संजय ने अपनी सफाई पेश की। उन्होंने बताया कि ये टिप्पणियां पहले से लिखी हुई थीं और हास्यपूर्ण संदर्भ में कही गई थीं, साथ ही उन्होंने कहा कि उनका किसी को ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था।  अभिनेता ने अपने बयान का कनेक्शन अपनी चर्चित फिल्म 'मुन्नाभाई' से जोड़ा। संजय दत्त ने  लिखा, 'इसके पीछे की भावना मुन्ना भाई जैसी फिल्मों में दिखाई गई हास्य और व्यंग्य की शैली के समान थी, विशेष रूप से ‘गांधीगिरी’ की उस सोच से प्रेरित थी, जिसका उद्देश्य प्रेम, एकजुटता और सद्भावना का संदेश देना था। दुर्भाग्यवश, मेरी बातों को उस मूल संदर्भ से अलग तरीके से समझा गया'।

विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें मनोरंजन समाचार से जुड़ी ब्रेकिंग अपडेट। मनोरंजन जगत की अन्य खबरें जैसे बॉलीवुड न्यूज़, लाइव टीवी न्यूज़, लेटेस्ट हॉलीवुड न्यूज़ और मूवी रिव्यु आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed