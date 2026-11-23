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अयान मुखर्जी ने 57वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया (IFFI) में फिल्म के प्रदर्शन को लेकर बात की। वह इस कार्यक्रम में पत्रकार पूजा तलवार के साथ बातचीत कर रहे थे। इस दौरान उनके साथ अभिनेता बेसिल जोसेफ भी मौजूद थे।अयान ने कहा, 'मेरे लिए 'वॉर 2' एक बिल्कुल अलग तरह की बातचीत है। यह एक फ्रेंचाइजी का दूसरा पार्ट जरूर था, लेकिन यह ऐसी फिल्म नहीं थी, जिसे मैंने लिखा था। इसलिए इसे बनाने का मेरा अनुभव भी अलग था। मैंने इस फिल्म का निर्देशन करने का फैसला लिया था। इस फिल्म की मूल कहानी यशराज फिल्म्स में तैयार हुई थी। इसे 'वॉर 1' के लेखकों और सिद्धार्थ आनंद ने बनाया था। पूरी फिल्म आदित्य चोपड़ा के नेतृत्व में तैयार हुई थी।'