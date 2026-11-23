ईठा: श्रेया के कॉन्सर्ट में पहुंचीं श्रद्धा कपूर, स्टेज पर गाया 'आशिकी 2' का गाना; फैंस को याद आई आरोही
- श्रद्धा कपूर ने हाल ही में सिंगर श्रेया घोषाल के कॉन्सर्ट में पहुंचकर फैंस को बड़ा सरप्राइज दिया।
- श्रद्धा ने न सिर्फ स्टेज पर डांस किया, बल्कि अपनी फिल्म मशहूर गाना भी गाया।
- शो के बाद एक्ट्रेस ने एक पोस्ट शेयर कर श्रेया के लिए खास नोट भी लिखा।
विस्तार
श्रेया के गाने पर झूमीं श्रद्धा
दरअसल, श्रेया घोषाल ने रविवार, 22 नवंबर को बेंगलुरु में अपने 'अनस्टॉपेबल इंडिया टूर' की शुरुआत की। कॉन्सर्ट की पहली रात को खास बनाने के लिए श्रद्धा कपूर भी स्टेज पर पहुंचीं। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में श्रद्धा श्रेया के साथ डांस करती और गाना गाती नजर आ रही हैं।
कॉन्सर्ट के दौरान श्रेया घोषाल ने श्रद्धा की आने वाली फिल्म 'ईठा' का गाना 'जी जी रे जी' गाया। इसी बीच श्रद्धा अचानक स्टेज पर पहुंच गईं और गाने पर डांस करने लगीं। एक्ट्रेस को इस तरह अपने सामने देखकर वहां मौजूद दर्शक काफी एक्साइटेड हो गए।
इसके बाद श्रेया घोषाल ने श्रद्धा को उनकी फिल्म 'आशिकी 2' का गाना 'सुन रहा है ना तू' गाने के लिए कहा। शुरुआत में श्रद्धा थोड़ी हिचकिचाती नजर आईं, लेकिन बाद में उन्होंने गाना शुरू कर दिया। जैसे ही श्रद्धा ने गाना खत्म किया, पूरा स्टेडियम तालियों और शोर से गूंज उठा। वहां मौजूद फैंस उन्हें फिल्म में उनके किरदार के नाम 'आरोही' से बुलाने लगे।
परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद उन्होंने श्रद्धा को गले लगा लिया। बता दें कि फिल्म 'आशिकी 2' में श्रद्धा ने आरोही का किरदार निभाया था और श्रेया ने ही उनके लिए गाने गाए थे।
कॉन्सर्ट के बाद श्रद्धा कपूर ने सोशल मीडिया पर श्रेया घोषाल के साथ कुछ तस्वीरें शेयर कीं। इसके साथ उन्होंने एक खास नोट भी लिखा।
श्रद्धा ने लिखा, 'यह मेरे लिए किसी जादू जैसा है कि 'जी जी रे जी' को इतनी शानदार आवाज वाली श्रेया घोषाल ने गाया है। 13 साल पहले भी वही आरोही की आवाज बनी थीं, जब मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई थी। कल मुझे अपने स्टेज पर बुलाने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया।'
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