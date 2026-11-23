इसके बाद श्रेया घोषाल ने श्रद्धा को उनकी फिल्म 'आशिकी 2' का गाना 'सुन रहा है ना तू' गाने के लिए कहा। शुरुआत में श्रद्धा थोड़ी हिचकिचाती नजर आईं, लेकिन बाद में उन्होंने गाना शुरू कर दिया। जैसे ही श्रद्धा ने गाना खत्म किया, पूरा स्टेडियम तालियों और शोर से गूंज उठा। वहां मौजूद फैंस उन्हें फिल्म में उनके किरदार के नाम 'आरोही' से बुलाने लगे।परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद उन्होंने श्रद्धा को गले लगा लिया। बता दें कि फिल्म 'आशिकी 2' में श्रद्धा ने आरोही का किरदार निभाया था और श्रेया ने ही उनके लिए गाने गाए थे।