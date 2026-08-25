‘चोली के पीछे क्या है’ से मेरे ऊपर ठप्पा लग गया

इला कहती हैं, 'मेरा एक गाना इतना बदनाम हुआ- चोली के पीछे क्या है। देखिए, एक तो लोग संगीत में ऐसे छेड़छाड़ वाले गाने होते रहे हैं। पंजाबी, गुजराती, यूपी-बिहार... हर जगह ऐसे गाने रहे हैं। सवाल ये है कि इस तरह के सवाल करता कौन था? लड़के करते थे ना..? लेकिन जब वो गाना आया और मैंने गाया तो मेरे ऊपर उंगली उठी, ठप्पा लग गया कि ये तो ऐसे डबल मीनिंग गाने ही गाती है'।

'दुख इस बात का है कि उन्होंने मेरे दस एल्बम नहीं सुने, जिन दस एल्बम में प्यार है, लोक संगीत है। उन्होंने क्यों नहीं सुने? क्योंकि फिल्म इतना सशक्त माध्यम है। उसका एक आइटम नंबर है, जो सिचुएशन के हिसाब से है'।

वह गाना जिस माहौल और किरदार के लिए था, लोगों ने उसी के आधार पर मुझे देखना शुरू कर दिया। लांछन मुझ पर भी लगे, लेकिन जब आप हटके कुछ करते हो तो ये होना स्वाभाविक है।'