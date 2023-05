{"_id":"646363b6bd8fca4ebb06bbcf","slug":"avatar-the-way-of-water-ott-release-james-cameron-film-stream-on-7-june-on-disney-plus-hotstar-2023-05-16","type":"story","status":"publish","title_hn":"Avatar The Way Of Water: थिएटर्स में धमाल मचाने के बाद अब ओटीटी पर आ रही अवतार 2, जानें कहां देख सकेंगे फिल्म","category":{"title":"Bollywood","title_hn":"बॉलीवुड","slug":"bollywood"}}

Avatar The Way Of Water: थिएटर्स में धमाल मचाने के बाद अब ओटीटी पर आ रही अवतार 2, जानें कहां देख सकेंगे फिल्म

एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: Published by: निधि पाल Updated Tue, 16 May 2023 04:36 PM IST

सार लेटेस्ट अपडेट्स के लिए फॉलो करें अवतार द वे ऑफ वॉटर बीते साल 16 दिसंबर को रिलीज हुई थी। जिसे देखने के लिए लोग खूब एक्साइटेड थे। इस फिल्म ने भारत में भी खूब कमाई की तो वर्ल्डवाइड बिजनेस भी इसने जबर्दस्त किया था।