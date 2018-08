फिल्म के दूसरे पोस्टर को अनुष्का शर्मा ने अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया है।फिल्म 'सुई धागा' में अनुष्का का नाम ममता और वरुण का नाम मौजी है। यह फिल्म मेड इन इंडिया थीम पर आधारित है। भोपाल से पहले चंदेरी की खूबसूरत लोकेशंस में फिल्म की शूटिंग हुई थी। यशराज फिल्म्स बैनर के तले बनी इस फिल्म का निर्देशन शरत कटारिया कर रहे है।

An explosion of colors for the explosion of love you've given #SuiDhaagaMadeInIndiaTrailer! Here's a special gift for you guys! @Varun_dvn | @yrf | @SuiDhaagaFilm | @SharatKatariya | #ManeeshSharma pic.twitter.com/p6PnlIpq4g