केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने रविवार को फिल्म 'द केरल स्टोरी' का विरोध कर रहे राजनीतिक दलों पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि द केरला स्टोरी सिर्फ एक फिल्म नहीं है। कुछ लोग हैं जो लड़कियों को आतंकवाद के रास्ते पर फंसाना चाहते हैं और उनका चेहरा इस फिल्म में बेनकाब किया गया है। कुछ राजनीतिक दल इसका विरोध कर रहे हैं। अगर वे विरोध कर रहे हैं तो वे पीएफआई, आतंकवाद और आईएसआईएस का समर्थन करते हैं।

#WATCH | 'The Kerala Story' is not just a film. There are some people who want to lure girls into the path of terrorism, and their face has been exposed in this film. Some political parties are opposing it. If they are protesting then they support PFI, terrorism and ISIS: Union… pic.twitter.com/PIhN4HqFGS