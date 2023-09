अनुपम खेर और शिवा राजकुमार अभिनीत एक्शन कन्नड़ थ्रिलर फिल्म 'घोस्ट' हिंदी में रिलीज होने के लिए तैयार है। इसकी घोषणा खुद अभिनेता अनुपम खेर ने ट्विटर पर खास अंदाज में दी। अनुपम ने फिल्म की रिलीज की घोषणा के साथ अपना और शिवा राजकुमार का एक वीडियो साझा किया।



अनुपम खेर ने दी जानकारी

अनुपम खेर ने शिवा राजकुमार के साथ वीडियो कॉल की क्लिप साझा की, जिसमें वह साउथ अभिनेता ने मजेदार अंदाज में बात करते दिखे। इसी वीडियो में उन्होंने फैंस को यह खुशखबरी दी कि उनकी फिल्म 'घोस्ट' हिंदी में रिलीज होने वाली है। वीडियो शेयर करते हुए लिखा, "आखिरकार बड़े खुलासे की पुष्टि हो गई। संदेश प्रोडक्शंस और डॉ. जयंतीलाल गडा 'घोस्ट' को हिंदी में सबसे आगे लाने के लिए तैयार हैं। जय हो।

"The big reveal is finally confirmed! 🎉

Sandesh Productions and Dr. Jayantlal Gada are set to bring 'Ghost' in Hindi to the forefront. Jai Ho! 😍🌈🎬 #HindiCinema #GhostHindi @NimmaShivanna @SandeshPro @lordmgsrinivas @ArjunJanyaMusic @TSeries #GHOST #DrShivarajkumar… pic.twitter.com/4RIgLm8FeI