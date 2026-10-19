टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस: कैसी है अभिनेता की हालत, कार पर कितनी चलीं गोलियां? जानें कब-कहां हुई वारदात

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विज्ञापन बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता जैकी श्रॉफ के बेटे और फिल्म 'हीरोपंती' से अपने करियर की शुरुआत करने वाले अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर रविवार शाम को जानलेवा हमला हुआ, जिसमें वे बाल-बाल बच गए। हालांकि, इसमें उनके ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गए। आइए अब जानते हैं कि यह वारदात कब और कहा हुई, एक्टर की हालत अब कैसी है और इस मामले से जुड़ी कई अन्य जानकारी।

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टाइगर श्रॉफ पर कब और कहां हुई गोलीबारी?

रविवार 18 अक्तूबर की शाम मुंबई के जुहू इलाके में बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर जानलेवा हमला हुआ। यह हमला तब हुआ जब अभिनेता फुटबॉल मैच खेलने के बाद अपनी बीएमडब्ल्यू सेडान कार में बैठकर ग्राउंड से घर जाने की तरफ निकल ही रहे थे।

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टाइगर श्रॉफ की कार पर कितनी गोलियां चलाई गईं?

सोशल मीडिया पर वायरल हुए हमले के वीडियो में देखने को मिला कि तीन शख्स एक बाइक पर बैठकर आए। उनमें से दो ने नीचे उतरकर टाइगर की गाड़ी पर गोलियां चलाना शुरू कर दिया था। सूत्रों के अनुसार, दोनों हमलावरों ने 45 मिनट तक खड़े रहकर टाइगर का इंतजार किया।



बता दें कि टाइगर पर हमला करने के लिए देसी पिस्टल का इस्तेमाल किया गया था। 7 राउंड फायरिंग की गई, जिसमें से 5 कार पर हिट और 2 मिस हुए। वहीं, दूसरे शूटर का पिस्टल जाम हुआ, इसलिए टाइगर श्रॉफ बाल-बाल बच गए। हमला करने के बाद हमलावर बाइक अंधेरी रेलवे स्टेशन के पास छोड़कर विरार दिशा में भाग गए।



कैसी है टाइगर श्रॉफ की हालत?

अभिनेता टाइगर श्रॉफ की हालत अब ठीक है। वह अस्पताल से अपने घर आ गए हैं। हालांकि, उनके हाथ में कच्चा प्लास्टर बंधा हुआ दिखाई दिया और शरीर पर कई खरोंच के निशान भी नजर आए।

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