खौफ में बॉलीवुड: गुलशन कुमार से हुई शुरुआत, अब टाइगर श्रॉफ बने निशाना; जानें कब-कब सेलेब्स पर हुआ हमला

सलमान खान

अभिनेता सलमान खान को पहली बार साल 2018 में धमकी मिली। एक्टर पर काले हिरण शिकार केस का मामला चल रहा था। इस साल उन्हें जोधपुर कोर्ट ने 5 साल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से अभिनेता को जान से मारने की धमकी मिली। इस टकराव की वजह बिश्नोई समाज में हिरण के धार्मिक महत्व को बताया गया। यहीं से शुरुआत हुई बिश्नोई गैंग के सलमान के करीबियों को सजा देने की।



दूसरी घटना

इसके बाद 14 अप्रैल 2024 की सुबह करीब 4:50 से 5:00 बजे के बीच, मुंबई के बांद्रा स्थित अभिनेता सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर बाइक पर आए दो हमलावरों ने कई राउंड गोलियां चलाईं थीं। इस गोलीबारी की साजिश गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और उसके भाई अनमोल बिश्नोई के गिरोह ने रची थी।