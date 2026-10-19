टाइगर श्रॉफ: 'यह क्या हो रहा है', हमले की खबर सुनकर हैरान हुए शत्रुघ्न सिन्हा, सुरक्षा को लेकर जताई चिंता

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विज्ञापन बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता और तृणमूल कांग्रेस पार्टी के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने मुंबई के जुहू इलाके में अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर हुई फायरिंग की घटना पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इस घटना को चौंकाने वाला बताया और अभिनेता व उनके परिवार की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई।

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क्या बोले शत्रुघ्न सिन्हा?

शत्रुघ्न सिन्हा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के जरिए इस घटना पर अपनी बात रखी। बताया जा रहा है कि टाइगर इस घटना में बिना गंभीर चोट से बच गए, जबकि उनके ड्राइवर को काफी चोटें आईं। उन्होंने इस मामले को गंभीरता से लेने के लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की भी तारीफ की।



अभिनेता ने पोस्ट करते हुए लिखा, 'यह क्या हो रहा है???? कल सबसे चौंकाने वाली और चिंताजनक घटना हुई। सबसे पसंदीदा स्टार टाइगर श्रॉफ को निशाना बनाया गया, धमकियां दी गई और उन पर फायरिंग की गई। वह एक बहुत ही काबिल पिता जैकी श्रॉफ के बेटे हैं। असल में, टाइगर की किस्मत अच्छी थी कि उन्हें कोई चोट नहीं आई, लेकिन उनका बेचारा ड्राइवर बुरी तरह घायल हो गया। महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे इस गंभीर मामले को लेकर बेहद चिंतित नजर आ रहे हैं। जय हिंद।'

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