Yeh aise hi ek #FanneyKhan ki kahani hai...meri kahani...‬ ‪Teaser out on June 26! @aishwaryaraibachchan_arb @rajkummar_rao @tseries.official @fanneykhanfilm @romppictures @atulmanjrekar

A post shared by anilskapoor (@anilskapoor) on Jun 24, 2018 at 4:47am PDT