बॉक्स ऑफिस: 'हनुमान अंश' का दबदबा कायम; बेअसर हुई 'वाइब'; जानिए कैसा रहा 'मिर्जापुर' और 'दायरा' का हाल?
Box Office Collection: सिनेमाघरों में फिल्म 'हनुमान अंश' महीनेभर बाद भी छाई हुई है। नई रिलीज हुई फिल्में इसके आगे पानी भर रही हैं। जानिए कल गुरुवार को किस फिल्म ने कितना कलेक्शन जुटाया?
विस्तार
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इन दिनों थिएटर्स फिल्मों से गुलजार हैं। 'हनुमान अंश' और 'मिर्जापुर द मूवी' के बीच बीते शुक्रवार को कई नई फिल्मों की आमद हुई। मगर, कमाई के मामले में कोई करिश्मा दिखाती नजर नहीं आ रही है। हालांकि, 'हनुमान अंश' रिलीज के महीनेभर से ज्यादा होने के बावजूद अच्छी कमाई कर रही है। 'मिर्जापुर' भी दर्शक बटोर रही है। बाकी फिल्मों का हाल जानते हैं...
'दायरा' की हालत खराब
मेघना गुलजार के निर्देशन में बनी और पृथ्वीराज सुकुमारन व करीना कपूर अभिनीत यह फिल्म 18 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। मगर, बॉक्स ऑफिस पर इसने सुस्त शुरुआत की। चौथे ही दिन से इसका कलेक्शन लाखों में आ गया। मंगलवार को पांचवें दिन फिल्म ने 50 लाख रुपये कमाए थे। कल बुधवार को छठे दिन फिल्म की कमाई 45 लाख रुपये रही। छह दिनों में इस फिल्म का टोटल नेट कलेक्शन 5.95 करोड़ रुपये हुआ है।
'वाइब' कहां तक पहुंची?
कुणाल खेमू के निर्देशन में बनी यह एक्शन कॉमेडी फिल्म भी खास कमाल नहीं दिखा पा रही है। हालांकि, 'दायरा' के मुकाबले इसकी स्थिति ठीक है। मंगलवार को पांचवें दिन इस फिल्म ने 1.10 करोड़ रुपये कमाए थे। वहीं, कल गुरुवार को कलेक्शन एक करोड़ रुपये रहा। छह दिनों में फिल्म का टोटल नेट कलेक्शन 10.45 करोड़ रुपये हो चुका है।
'मिर्जापुर द मूवी' ने कितने कमाए?
'हनुमान अंश' की धमक के सामने इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया है। अब भी यह अच्छी कमाई कर रही है। मंगलवार को 19वें दिन इस फिल्म ने 2.15 करोड़ रुपये कमाए थे। वहीं, कल बुधवार को कमाई में गिरावट देखी गई। कल 20वें दिन फिल्म ने 1.90 करोड़ रुपये का कारोबार किया। इस फिल्म का टोटल नेट कलेक्शन 221.65 करोड़ रुपये हो चुका है।
जानें 'रेजिडेंट ईविल' का प्रदर्शन
फिल्म 'रेजिडेंट ईविल' भारत में 18 सितंबर, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई। बॉक्स ऑफिस पर इस सर्वाइवल हॉरर फिल्म का हाल कई भारतीय फिल्मों से अच्छा है। मंगलवार को पांचवें दिन इस फिल्म ने 1.50 करोड़ रुपये कमाए थे। वहीं, कल बुधवार को छठे दिन इसका कारोबार 1.45 करोड़ रुपये रहा। फिल्म का टोटल नेट कलेक्शन 13.70 करोड़ रुपये हो चुका है।
'हनुमान अंश' का भौकाल कायम
महीनेभर बाद भी यह फिल्म सिनेमाघरों में मजबूती से टिकी है। फिलहाल, थिएटर्स में सजी फिल्मों में यही फिल्म सबसे ज्यादा कलेक्शन जुटा रही है। 07 अगस्त को रिलीज हुई इस फिल्म ने मंगलवार को यानी 47वें दिन 4.90 करोड़ रुपये कमाए थे। वहीं, कल गुरुवार को 48वें दिन कलेक्शन चार करोड़ रुपये रहा। 'हनुमान अंश' का टोटल नेट कलेक्शन 284.93 करोड़ रुपये हो चुका है। वहीं, वर्ल्डवाइड कमाई 372.20 करोड़ रुपये हो चुकी है। उम्मीद है कि जल्द ही यह फिल्म घरेलू बॉक्स ऑफिस पर भी 300 करोड़ क्लब का हिस्सा बन जाएगी।