बॉक्स ऑफिस:  'हनुमान अंश' का दबदबा कायम; बेअसर हुई 'वाइब'; जानिए कैसा रहा 'मिर्जापुर' और 'दायरा' का हाल?

'हनुमान अंश' का भौकाल कायम

महीनेभर बाद भी यह फिल्म सिनेमाघरों में मजबूती से टिकी है। फिलहाल, थिएटर्स में सजी फिल्मों में यही फिल्म सबसे ज्यादा कलेक्शन जुटा रही है। 07 अगस्त को रिलीज हुई इस फिल्म ने मंगलवार को यानी 47वें दिन 4.90 करोड़ रुपये कमाए थे। वहीं, कल गुरुवार को 48वें दिन कलेक्शन चार करोड़ रुपये रहा। 'हनुमान अंश' का टोटल नेट कलेक्शन 284.93 करोड़ रुपये हो चुका है। वहीं, वर्ल्डवाइड कमाई 372.20 करोड़ रुपये हो चुकी है। उम्मीद है कि जल्द ही यह फिल्म घरेलू बॉक्स ऑफिस पर भी 300 करोड़ क्लब का हिस्सा बन जाएगी।