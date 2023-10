हिंदी सिनेमा के महानायक अमिताभ बच्चन की लोकप्रियता सिर्फ हमारे देश तक ही सीमित नहीं है। देश-विदेश तक उनकी लोकप्रियता फैली हुई है। 80 साल की उम्र में भी अभिनेता पूरी तरह से मनोरंजन जगत की दुनिया में व्यस्त हैं, जो छोटी बात नहीं हैं। इस उम्र में भी वह अपनी अदाकारी का दम दिखाने में सक्षम हैं। कई स्वास्थ्य समस्याओं के बावजूद, उन्होंने इस पर काबू पा लिया है। अब तालिबान ने बिग बी की तारीफ करते हुए एक पोस्ट साझा किया है। तालिबान का ट्वीट खूब वायरल हो रहा है।

Amitabh Bachchan is an Indian actor and a masculine individual who is well-liked in Afghanistan. Few people are aware that he is an honorary Afghan citizen. When he visited our magnificent nation in the 1980s, President Najibullah bestowed this distinguished accolade upon him. pic.twitter.com/ZTvupuP7lm