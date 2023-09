बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार का आज जन्मदिन है। अक्षय कुमार 56 साल के हो गए हैं। अक्षय कुमार साल में कई फिल्मों में नजर आ जाते हैं। हालिया रिलीज फिल्म ‘ओह माई गाॅड 2’ में अक्षय ने अपने अभिनय से सबको अपना दीवाना बना दिया था। अभिनेता को उनके जन्मदिन पर हर कोई बधाई दे रहा है। सोशल मीडिया पर इंडस्ट्री के सेलेब्स की बधाइयों का तांता लग गया है। इन सब में अभिनेता अजय देवगन ने भी खिलाड़ी कुमार को सबसे अलग अंदाज विश किया है। तो चलिए जानते हैं कि अभिनेता ने क्या लिखा है।

अजय देवगन ने अलग अंदाज में दी अक्षय को बधाई

अजय ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर सूर्यवंशी के सेट से अपनी और अक्षय की एक तस्वीर साझा करते हुए, लिखा, ‘कभी हेलीकॉप्टर से लटक के, कभी कोयले की खदान में घुसकर अगर आपको जरूरत है तो बचाव के लिए अक्षय कुमार से संपर्क करें। इस वर्ष आपके सभी मिशनों की सफलता के लिए शुभकामनाएं भाई। जन्मदिन मुबारक हो।’

Kabhi helicopter se latak ke, kabhi coal mine mein ghuske... If you are in need of rescue, contact @akshaykumar 😉



Wishing success for all your missions this year brother. Happy Birthday! pic.twitter.com/TM2Ku6kOxz