Salman-Aishwarya: सलमान से बचने के लिए ऐश्वर्या ने रखा था बॉडीगार्ड? दो दिन में नौकरी छोड़कर भागा, बना अभिनेता
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: संदेश मेहरा Updated Fri, 20 Nov 2026 07:20 PM IST
सार
- बॉलीवुड स्टार सलमान खान और ऐश्वर्या राय का रिश्ता हमेशा से चर्चा में रहा है।
- अब हाल ही में एक एक्टर ने इंटरव्यू में चौंकाने वाला खुलासा किया है।
- जानिए उन्होंने क्या कुछ कहा।
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विस्तार
बॉलीवुड में एक समय सलमान खान और ऐश्वर्या राय के रिश्ते की खूब चर्चा होती थी। दोनों लंबे समय तक एक-दूसरे के साथ रहे, लेकिन बाद में उनका ब्रेकअप हो गया। अब एक बार फिर सलमान और ऐश्वर्या के पुराने रिश्ते को लेकर चर्चा शुरू हो गई है।
सलमान से बचने के लिए मुझे रखा गया था
दरअसल, अभिनेता केतन कराडे ने दोनों के रिश्ते से जुड़ा एक चौंकाने वाला दावा किया है। एक्टर केतन कराडे का कहना है कि वह एक समय ऐश्वर्या राय के बॉडीगार्ड रह चुके हैं। उनके मुताबिक, उन्हें ऐश्वर्या ने अपनी सुरक्षा और मुख्य तौर पर अभिनेत्री को सलमान खान से बचाने के लिए रखा गया था। केतन ने उस दौर को याद करते हुए सलमान और ऐश्वर्या के रिश्ते से जुड़ा एक चौंकाने वाला किस्सा शेयर किया।
एक इंटरव्यू में केतन ने खुलासा किया कि वह ऐश्वर्या के बॉडीगार्ड थे। उन्होंने आगे कहा, 'सलमान से बचने के लिए मुझे रखा गया था। 7 दिन के लिए।' इसके बाद एंकर ने जब उनसे पूछा कि क्या सलमान को इस बारे में पता है? तो उन्होंने कहा, 'शायद पता होगा।'
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सलमान से बचने के लिए मुझे रखा गया था
दरअसल, अभिनेता केतन कराडे ने दोनों के रिश्ते से जुड़ा एक चौंकाने वाला दावा किया है। एक्टर केतन कराडे का कहना है कि वह एक समय ऐश्वर्या राय के बॉडीगार्ड रह चुके हैं। उनके मुताबिक, उन्हें ऐश्वर्या ने अपनी सुरक्षा और मुख्य तौर पर अभिनेत्री को सलमान खान से बचाने के लिए रखा गया था। केतन ने उस दौर को याद करते हुए सलमान और ऐश्वर्या के रिश्ते से जुड़ा एक चौंकाने वाला किस्सा शेयर किया।
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एक इंटरव्यू में केतन ने खुलासा किया कि वह ऐश्वर्या के बॉडीगार्ड थे। उन्होंने आगे कहा, 'सलमान से बचने के लिए मुझे रखा गया था। 7 दिन के लिए।' इसके बाद एंकर ने जब उनसे पूछा कि क्या सलमान को इस बारे में पता है? तो उन्होंने कहा, 'शायद पता होगा।'
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जब अचानक सामने आ गए सलमान खान
इसके बाद केतन ने उन दिनों को याद करते हुए बताया, '20 साल पहले मैं ऐश्वर्या का बॉडीगार्ड था। मेरा काम बस ऐश्वर्या को घर से शूटिंग लोकेशन तक ले जाने का था। उस वक्त उनकी 'कुछ ना कहो' फिल्म आई थी। तो एक बार ऐसा हुआ कि हम विक्रम भट्ट के फैशन शो में जा रहे थे। हमेशा की तरह मैडम (ऐश्वर्या) को घर से पिक किया और शो तक ले गए।
फिर जब शो खत्म हुआ और हम वहां से निकले, तो सलमान खान सामने खड़े थे। तो हम सब डर गए कि क्या करना है। मैंने कहा कि मुझे कार से उतरना पड़ेगा। लेकिन ड्राइवर ने कहा कि उतरो मत मैं कुछ करता हूं। फिर जैसे-तैसे कट मारकर गाड़ी वहां से निकाल ले गए।'
इसके बाद केतन ने उन दिनों को याद करते हुए बताया, '20 साल पहले मैं ऐश्वर्या का बॉडीगार्ड था। मेरा काम बस ऐश्वर्या को घर से शूटिंग लोकेशन तक ले जाने का था। उस वक्त उनकी 'कुछ ना कहो' फिल्म आई थी। तो एक बार ऐसा हुआ कि हम विक्रम भट्ट के फैशन शो में जा रहे थे। हमेशा की तरह मैडम (ऐश्वर्या) को घर से पिक किया और शो तक ले गए।
फिर जब शो खत्म हुआ और हम वहां से निकले, तो सलमान खान सामने खड़े थे। तो हम सब डर गए कि क्या करना है। मैंने कहा कि मुझे कार से उतरना पड़ेगा। लेकिन ड्राइवर ने कहा कि उतरो मत मैं कुछ करता हूं। फिर जैसे-तैसे कट मारकर गाड़ी वहां से निकाल ले गए।'
मैंने दूसरे ही दिन नौकरी छोड़ दी
इसके बाद आगे केतन ने कहा, 'मैंने इसके बाद दूसरे ही दिन नौकरी छोड़ दी।' जब एंकर ने उनसे पूछा 'क्यों?' तो केतन ने गन का इशारा करते हुए कहा, 'क्योंकि उनके पास होती है शायद।
दूसरी बात कि मैं बॉडी बिल्डिंग करता था और अपने शरीर का ध्यान रखता था। तो मैंने कहा कि मुझे मारा-मारी नहीं करनी है। दो प्यार करने वालों के बीच मुझे नहीं आना है। क्योंकि मैं दोनों का फैन हूं। इस वजह से मैंने कहा कि मुझे ये नहीं जमेगा। इसलिए मैंने वो नौकरी छोड़ी दी।'
इसके बाद आगे केतन ने कहा, 'मैंने इसके बाद दूसरे ही दिन नौकरी छोड़ दी।' जब एंकर ने उनसे पूछा 'क्यों?' तो केतन ने गन का इशारा करते हुए कहा, 'क्योंकि उनके पास होती है शायद।
दूसरी बात कि मैं बॉडी बिल्डिंग करता था और अपने शरीर का ध्यान रखता था। तो मैंने कहा कि मुझे मारा-मारी नहीं करनी है। दो प्यार करने वालों के बीच मुझे नहीं आना है। क्योंकि मैं दोनों का फैन हूं। इस वजह से मैंने कहा कि मुझे ये नहीं जमेगा। इसलिए मैंने वो नौकरी छोड़ी दी।'
कौन हैं केतन कराडे?
केतन कराडे एक भारतीय अभिनेता और बॉडी बिल्डर हैं। उन्होंने हिंदी फिल्मों के साथ-साथ टीवी और मराठी सिनेमा में भी काम किया है। वह खासतौर पर टीवी के पौराणिक और ऐतिहासिक किरदारों के लिए पहचाने जाते हैं। इन दिनों वह ऐश्वर्या राय के बॉडीगार्ड होने के अपने दावे को लेकर चर्चा में हैं।
NOTE - ऐश्वर्या के बॉडीगार्ड होने और सलमान से जुड़े इस पूरे घटनाक्रम की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है। फिलहाल ये केतन कराडे के अपने दावे हैं।
ये भी पढ़ें- रामायण: '3 नहीं, 5 भागों में...', अभिनेता ने अगले पार्ट पर किया बड़ा खुलासा; कितनी हुई दूसरे हिस्से की शूटिंग?
केतन कराडे एक भारतीय अभिनेता और बॉडी बिल्डर हैं। उन्होंने हिंदी फिल्मों के साथ-साथ टीवी और मराठी सिनेमा में भी काम किया है। वह खासतौर पर टीवी के पौराणिक और ऐतिहासिक किरदारों के लिए पहचाने जाते हैं। इन दिनों वह ऐश्वर्या राय के बॉडीगार्ड होने के अपने दावे को लेकर चर्चा में हैं।
NOTE - ऐश्वर्या के बॉडीगार्ड होने और सलमान से जुड़े इस पूरे घटनाक्रम की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है। फिलहाल ये केतन कराडे के अपने दावे हैं।
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