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सलमान से बचने के लिए मुझे रखा गया था

दरअसल, अभिनेता केतन कराडे ने दोनों के रिश्ते से जुड़ा एक चौंकाने वाला दावा किया है। एक्टर केतन कराडे का कहना है कि वह एक समय ऐश्वर्या राय के बॉडीगार्ड रह चुके हैं। उनके मुताबिक, उन्हें ऐश्वर्या ने अपनी सुरक्षा और मुख्य तौर पर अभिनेत्री को सलमान खान से बचाने के लिए रखा गया था। केतन ने उस दौर को याद करते हुए सलमान और ऐश्वर्या के रिश्ते से जुड़ा एक चौंकाने वाला किस्सा शेयर किया। विज्ञापन



एक इंटरव्यू में केतन ने खुलासा किया कि वह ऐश्वर्या के बॉडीगार्ड थे। उन्होंने आगे कहा, 'सलमान से बचने के लिए मुझे रखा गया था। 7 दिन के लिए।' इसके बाद एंकर ने जब उनसे पूछा कि क्या सलमान को इस बारे में पता है? तो उन्होंने कहा, 'शायद पता होगा।' दरअसल, अभिनेता केतन कराडे ने दोनों के रिश्ते से जुड़ा एक चौंकाने वाला दावा किया है। एक्टर केतन कराडे का कहना है कि वह एक समय ऐश्वर्या राय के बॉडीगार्ड रह चुके हैं। उनके मुताबिक, उन्हें ऐश्वर्या ने अपनी सुरक्षा और मुख्य तौर पर अभिनेत्री को सलमान खान से बचाने के लिए रखा गया था। केतन ने उस दौर को याद करते हुए सलमान और ऐश्वर्या के रिश्ते से जुड़ा एक चौंकाने वाला किस्सा शेयर किया।एक इंटरव्यू में केतन ने खुलासा किया कि वह ऐश्वर्या के बॉडीगार्ड थे। उन्होंने आगे कहा, 'सलमान से बचने के लिए मुझे रखा गया था। 7 दिन के लिए।' इसके बाद एंकर ने जब उनसे पूछा कि क्या सलमान को इस बारे में पता है? तो उन्होंने कहा, 'शायद पता होगा।' विज्ञापन विज्ञापन बॉलीवुड में एक समय सलमान खान और ऐश्वर्या राय के रिश्ते की खूब चर्चा होती थी। दोनों लंबे समय तक एक-दूसरे के साथ रहे, लेकिन बाद में उनका ब्रेकअप हो गया। अब एक बार फिर सलमान और ऐश्वर्या के पुराने रिश्ते को लेकर चर्चा शुरू हो गई है।

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जब अचानक सामने आ गए सलमान खान

इसके बाद केतन ने उन दिनों को याद करते हुए बताया, '20 साल पहले मैं ऐश्वर्या का बॉडीगार्ड था। मेरा काम बस ऐश्वर्या को घर से शूटिंग लोकेशन तक ले जाने का था। उस वक्त उनकी 'कुछ ना कहो' फिल्म आई थी। तो एक बार ऐसा हुआ कि हम विक्रम भट्ट के फैशन शो में जा रहे थे। हमेशा की तरह मैडम (ऐश्वर्या) को घर से पिक किया और शो तक ले गए।



फिर जब शो खत्म हुआ और हम वहां से निकले, तो सलमान खान सामने खड़े थे। तो हम सब डर गए कि क्या करना है। मैंने कहा कि मुझे कार से उतरना पड़ेगा। लेकिन ड्राइवर ने कहा कि उतरो मत मैं कुछ करता हूं। फिर जैसे-तैसे कट मारकर गाड़ी वहां से निकाल ले गए।'

मैंने दूसरे ही दिन नौकरी छोड़ दी

इसके बाद आगे केतन ने कहा, 'मैंने इसके बाद दूसरे ही दिन नौकरी छोड़ दी।' जब एंकर ने उनसे पूछा 'क्यों?' तो केतन ने गन का इशारा करते हुए कहा, 'क्योंकि उनके पास होती है शायद।



दूसरी बात कि मैं बॉडी बिल्डिंग करता था और अपने शरीर का ध्यान रखता था। तो मैंने कहा कि मुझे मारा-मारी नहीं करनी है। दो प्यार करने वालों के बीच मुझे नहीं आना है। क्योंकि मैं दोनों का फैन हूं। इस वजह से मैंने कहा कि मुझे ये नहीं जमेगा। इसलिए मैंने वो नौकरी छोड़ी दी।'