‪एक बार फिर अदालत होगी, कटघरा होगा, एक परिवार होगा, एक मानसिकता होगी और विरोध होगा। perhaps the most relevant topic of current time #Mulk ‬ ‪और हाँ ..... रमज़ान मुबारक :) ‬ ‪- Aarti ‬ ‪(पूरा नाम जानने के लिए मिलिए cinema घर में 27th July 2018 को..... इन्तज़ार रहेगा) ‬

A post shared by Taapsee Pannu (@taapsee) on May 21, 2018 at 12:04am PDT