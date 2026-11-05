खेसारी लाल यादव: छठी मैया की भक्ति में लीन भोजपुरी एक्टर, महापर्व से पहले लेकर आए नया भोजपुरी गाना

बिहार-झारखंड और पूर्वांचल में छठ पूजा का पर्व मनाया जाता है। चार दिन तक चलने वाले इस महापर्व में छठी मैया की पूजा की जाती है। कई भोजपुरी सितारों के यहां यह त्योहार सेलिब्रेट किया जाता है। इसी के साथ भोजपुरी इंडस्ट्री में छठ गीतों की रिलीज का सिलसिला भी शुरू हो जाता है। दिवाली की दस्तक से पहले खेसारी लाल ने नया छठ गीत पेश किया है।

विज्ञापन