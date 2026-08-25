चीनी की बढ़ी कीमतों ने बिगाड़ा अक्षरा सिंह के घर का बजट? भोजपुरी अभिनेत्री ने मजेदार अंदाज में दिया रिएक्शन

अक्षरा की मां को सताई बजट की चिंता?

चीनी के बढ़ते दामों के चलते लग रहा है कि भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा के घर का बजट भी गड़बड़ हो गया है। उनकी मां नीलिमा सिंह का पोस्ट देखकर कुछ यही लग रहा है। नीलिमा सिंह भी चर्चित एक्ट्रेस हैं और छोटे पर्दे पर कई सीरियल में खूंखार सास की भूमिका में नजर आ चुकी हैं।

नीलिमा सिंह ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से कुछ फोटोज शेयर किए हैं, जिनमें वे चाय बनाती दिख रही हैं। इसके साथ नीलिमा ने कैप्शन लिखा है, 'चाय में चीनी डालूं या बजट की चिंता घोल दूं'?