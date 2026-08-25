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चीनी की बढ़ी कीमतों ने बिगाड़ा अक्षरा सिंह के घर का बजट? भोजपुरी अभिनेत्री ने मजेदार अंदाज में दिया रिएक्शन

Tue, 25 Aug 2026 07:23 PM IST
ज्योति राघव एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: ज्योति राघव Updated Tue, 25 Aug 2026 07:23 PM IST
सार

Akshara Singh On Sugar Price Hike: चीनी की बढ़ती कीमतों को लेकर भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा सिंह का मजेदार रिएक्शन सामने आया है। साथ ही उनकी एक्ट्रेस मां नीलिमा सिंह भी बोली हैं।

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Bhojpuri actress Akshara singh and Mother Nilima singh Funny Reaction On Sugar Price Hike
अक्षरा सिंह - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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चीनी के दामों में इजाफा हो गया है। त्योहार के सीजन में अचानक चीनी की बढ़ी कीमतों ने लोगों के घर का बजट बिगाड़ दिया है। आम लोग ही नहीं, सेलेब्स के यहां भी बजट की चिंता होने लगी है और मीठी चाय पीने से पहले सोच रहे हैं। बात हो रही है, भोजपुरी अदाकारा अक्षरा सिंह की। अक्षरा और उनकी मां नीलिमा ने चीनी के बढ़ते दामों पर चुटकी ली है।

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Bhojpuri actress Akshara singh and Mother Nilima singh Funny Reaction On Sugar Price Hike
नीलिमा सिंह - फोटो : इंस्टाग्राम

अक्षरा की मां को सताई बजट की चिंता?
चीनी के बढ़ते दामों के चलते लग रहा है कि भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा के घर का बजट भी गड़बड़ हो गया है। उनकी मां नीलिमा सिंह का पोस्ट देखकर कुछ यही लग रहा है। नीलिमा सिंह भी चर्चित एक्ट्रेस हैं और छोटे पर्दे पर कई सीरियल में खूंखार सास की भूमिका में नजर आ चुकी हैं। 
नीलिमा सिंह ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से कुछ फोटोज शेयर किए हैं, जिनमें वे चाय बनाती दिख रही हैं। इसके साथ नीलिमा ने कैप्शन लिखा है, 'चाय में चीनी डालूं या बजट की चिंता घोल दूं'?

 

 

 

 

 

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Bhojpuri actress Akshara singh and Mother Nilima singh Funny Reaction On Sugar Price Hike
अक्षरा सिंह - फोटो : इंस्टाग्राम

अक्षरा सिंह क्या बोलीं?
अक्षरा सिंह ने भी चीनी के बढ़ते दामों पर चुटकी ली है। उन्होंने अपने इंस्टग्राम अकाउंट से एक पोस्ट शेयर किया है और अपनी कुछ मिरर फोटोज शेयर की हैं। इसके साथ कैप्शन लिखा है, 'चीनी महंगी हो गई... अच्छा हुआ मिरर ने मिठास डबल कर दी'।

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Bhojpuri actress Akshara singh and Mother Nilima singh Funny Reaction On Sugar Price Hike
अक्षरा सिंह - फोटो : इंस्टाग्राम

नेटिजंस ने दी चाय छोड़ने की सलाह
बता दें कि अक्षरा सिंह व्हाइट और ब्लू कलर की ड्रेस में नजर आ रही हैं। तस्वीरों में वे नए हेयरस्टाइल को फ्लॉन्ट कर रही हैं। अक्षरा के पोस्ट पर नेटिजंस के मजेदार कमेंट्स आ रहे हैं। कुछ यूजर्स उन्हें चाय छोड़ने की सलाह दे रहे हैं। 
 

 

 

 

 

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