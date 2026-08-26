छह फिल्में जिन्होंने यश को बनाया सुपरस्टार, ‘टॉक्सिक’ से पहले इन फिल्मों से की बॉक्स ऑफिस पर नोटों की बारिश

केजीएफ

फिल्म केजीएफ 2018 में रिलीज हुई थी। यश की फिल्में हिट हो रही थीं। मगर उन्हें कन्नड़ सिनेमा के बाहर पहचान नहीं मिल रही थी। इस फिल्म ने यश का परिचय हिंदी और अन्य भाषा के दर्शकों से भी करा दिया था। सिनेमाघरों और ओटीटी पर फिल्म ने तबाही मचा दी। फिल्म का निर्देशन प्रशांत नील ने किया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक 80 करोड़ के रुपये के बजट में बनी थी। बात करें फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तो फिल्म ने नौ हफ्तों में कुल 228 करोड़ रुपये कमाये थे।