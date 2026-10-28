'पोस्ट क्रेडिट सीन में मिलेगा सरप्राइज': अमेरिकी फैंस ने देखी रामायण, सामने आया फिल्म को लेकर पहला रिएक्शन

#Ramayana Initial Impressions: A hugely ambitious film mounted on a grand scale, and the effort behind it is clearly visible. The team largely stays true to the Ramayana, but the film leans more on spectacle and action than drama and emotion, leaving parts of the narration feeling flat and even serial like at times. The second half also drags in places because of where Part 1 chooses to end, with limited material stretched out through lengthy action blocks that don’t create much impact Yash as Ravana is the biggest highlight and is superb, especially in his introduction portions. Ranbir Kapoor and Sai Pallavi are solid as Ram and Sita, though the divine aura and emotional weight don’t always fully translate on screen. The visuals are stunning in parts and the money spent is clearly visible, but some scenes still have a noticeable studio/green screen feel with a few cartoonish asuras. The biggest negative, hands down, is the music. For a story like Ramayana, the score has to carry much of the divinity and emotion, but the Indian-Hollywood blend largely backfires and ends up feeling like neither apart from a few scenes. The ambition and scale deserve a lot of applause. Definitely watchable and better than a few recent adaptations, but it falls short of the massive expectations and ultimately feels like a mixed bag with so much more potential. Full review with rating later in my usual style (review embargo) — Venky Reviews (@venkyreviews) October 28, 2026

एक यूजर ने लिखा 'हाल के समय की बेहतरीन फिल्मों में से एक। इस फिल्म की सबसे प्रभावशाली बात इसके निर्माताओं का इरादा था। वे फिल्म के मूल भाव पर पूरी तरह कायम रहे। इसके अलावा, भावनाएं, संगीत और VFX, सब कुछ विश्व स्तरीय है। पार्ट 2 का बेसब्री से इंतजार है।'एक और यूजर ने फिल्म को लेकर लिखा 'यह एक बहुत ही महत्वाकांक्षी फिल्म है जिसे बड़े पैमाने पर बनाया गया है। इसके पीछे की मेहनत साफ नजर आती है। फिल्म की टीम काफी हद तक रामायण के मूल कथानक पर टिकी रहती है, मगर इसमें ड्रामा और भावनाओं के बजाय भव्यता और एक्शन पर ज्यादा जोर दिया गया है। इस वजह से कहानी के कुछ हिस्से फीके लगते हैं और कभी-कभी तो किसी टीवी सीरियल जैसे महसूस होते हैं। फिल्म का दूसरा भाग भी कहीं-कहीं काफी खिंचा हुआ लगता है, जिसकी एक वजह यह है कि पहला भाग कहां खत्म होता है। यहां कम कंटेंट को लंबे-लंबे एक्शन दृश्यों के जरिए खींचने की कोशिश की गई है, जिनका कोई खास असर नहीं पड़ता।रावण के रूप में यश फिल्म का सबसे बड़ा आकर्षण हैं और उन्होंने शानदार काम किया है, खासकर अपने परिचय वाले दृश्यों में। राम और सीता के किरदार में रणबीर कपूर और साई पल्लवी ने अच्छा काम किया है, हालांकि उनके किरदारों में जो गहराई होनी चाहिए, वह हमेशा पूरी तरह से पर्दे पर नहीं उभर पाती।फिल्म के दृश्य कहीं-कहीं बहुत शानदार हैं और इसमें किया गया भारी निवेश साफ दिखता है। मगर कुछ दृश्यों में साफ पता चलता है कि इन्हें स्टूडियो या ग्रीन स्क्रीन पर शूट किया गया है। कुछ असुर तो बिल्कुल कार्टून जैसे लगते हैं। फिल्म की सबसे बड़ी कमी इसका संगीत है। रामायण जैसी कहानी में संगीत के जरिए भावनाओं को गहराई से पेश किया जाना चाहिए था मगर यहां भारतीय और हॉलीवुड संगीत का जो मिश्रण तैयार किया गया है, वह ज्यादातर जगहों पर बेअसर साबित होता है। कुछ गिने-चुने दृश्यों को छोड़कर, संगीत न तो पूरी तरह भारतीय लगता है और न ही हॉलीवुड जैसा।फिल्म के बड़े पैमाने की तारीफ होनी चाहिए। यह निश्चित रूप से देखी जा सकती है। हाल के दिनों में बनी कुछ फिल्मों से बेहतर है। मगर यह दर्शकों की उम्मीदों पर पूरी तरह खरी नहीं उतरती। कुल मिलाकर यह एक मिली-जुली फिल्म है, जिसमें और भी बेहतर होने की काफी गुंजाइश थी।