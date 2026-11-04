निशाने पर बॉलीवुड: अब आयुष्मान खुराना को मिली धमकी, बिश्नोई गैंग के नाम से भेजा गया ऑडियो; जानें क्या की मांग?

कई अन्य सितारों की रेकी की गई थी?

जांच के दौरान पुलिस को इस मामले में एक बड़े नेटवर्क की भूमिका की आशंका हुई। 27 अक्तूबर को पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट (मकोका) की धाराएं भी जोड़ दी थीं। 02 नवंबर तक इस मामले में गिरफ्तार आरोपियों की संख्या 13 बताई गई। इस मामले की जांच के दौरान एक और अहम जानकारी सामने आई थी। गिरफ्तार आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि टाइगर श्रॉफ को निशाना बनाने से पहले कुछ अन्य बॉलीवुड अभिनेताओं की भी रेकी की गई थी। इनमें सलमान खान, आमिर खान, अक्षय कुमार और अमिताभ बच्चन के नाम सामने आए थे।