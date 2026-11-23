दर्शकों के बीच दिखा उत्साह

'बीबी शो' को लेकर सिर्फ प्रतिभागी ही नहीं, बल्कि दर्शक भी उत्साहित हैं। सबसे ज्यादा उत्साह काजी तौकीर की परफॉर्मेंस को लेकर है। एक यूजर ने कहा, 'इसे बीबी शो नहीं, काजी तौकीर शो कहिए'। वहीं, कुछ गुल्लू की परफॉर्मेंस का इंतजार कर रहे हैं। कुछ ने कहा कि हमें तो उदिति और यंग के रैप परफॉर्मेंस का इंतजार है। बता दें कि 'बिग बॉस 20' रोज रात नौ बजे जियो हॉटस्टार पर प्रसारित होता है। वहीं, रात साढ़े दस बजे कलर्स पर आता है।