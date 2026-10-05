अनुपम खेर-रॉबर्ट डी नीरो: हॉलीवुड दिग्गज से मिले अभिनेता; बातों और मुलाकात के बाद क्या मिला खास तोहफा?

अमेरिका में जिगरी दोस्त से मिले अनुपम खेर

अनुपम खेर अपने नाटक 'जाने पहचाने अनजाने' के सिलसिले में अमेरिका और कनाडा यात्रा पर गए। अमेरिका यात्रा के दौरान ही उन्होंने रॉबर्ड डी नीरो से मुलाकात की। उन्होंने पोस्ट के साथ लिखा है, 'मिस्टर रॉबर्ट डी नीरो से मुलाकात। मैं अमेरिका आऊं और अपने सबसे प्यारे दोस्त और दुनिया के बेहतरीन एक्टर, मिस्टर रॉबर्ट डी नीरो से न मिलूं, ऐसा कैसे हो सकता है? एक्टर ने तस्वीरों की एक पूरी सीरीज शेयर करने के साथ नोट लिखा है। उन्होंने लिखा है, 'इस दिग्गज से मिलना हमेशा खुशी देता है और एक बार फिर, अमेरिका और कनाडा की मेरी यात्रा का यह सबसे खास पल रहा'।