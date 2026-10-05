{"_id":"6ac3524998f4a38a4e0a61d8","slug":"ali-fazal-urges-fans-as-mirzapur-the-movie-completes-month-now-go-watch-drishyam-3-2026-10-05","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"अली फजल: 'अब जाकर दृश्यम 3 देखें', अभिनेता ने प्रशंसकों से क्यों कही ये बात? जानें वजह","category":{"title":"Entertainment","title_hn":"मनोरंजन","slug":"entertainment"}}

विज्ञापन



फिल्म की इस सफलता को देखते हुए लीड एक्टर अली फजल ने सोशल मीडिया पर फैंस का शुक्रिया अदा किया। साथ ही उन्होंने अजय देवगन की नई फिल्म 'दृश्यम 3: द कन्क्लूजन' को भी देखने की अपील की। विज्ञापन 4 सितंबर को सिनेमाघरों में आई 'मिर्जापुर: द मूवी' को रिलीज हुए आज एक महीना पूरा हो गया है। ओटीटी की दुनिया से बड़े पर्दे पर पहुंची यह एक्शन क्राइम ड्रामा फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अभी भी शानदार प्रदर्शन कर रही है। फिल्म ने दुनियाभर में 330 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर ली है।

अली फजल ने किया ये पोस्ट?

अली फजल ने इंस्टाग्राम पर अपनी एक सेल्फी शेयर की और फिल्म की सफलता के लिए दर्शकों का धन्यवाद किया। साथ ही उन्होंने लिखा, 'आज मेरी फिल्म को सिनेमाघरों में एक महीना पूरा हो गया है। मुझे लगता है कि हमने कुछ सही किया है। एक बार फिर इतने प्यार के लिए शुक्रिया।'



अभिनेता ने की ये खास अपील

अली फजल ने अपने पोस्ट में 'दृश्यम 3: द कन्क्लूजन' और दूसरी फिल्मों का भी जिक्र किया। एक्टर ने लिखा, 'अब 'दृश्यम 3' और दूसरी फिल्में देखने जाइए। आप एक शानदार दर्शक रहे हैं। सिनेमाघरों को जिंदा रखिए।'

विज्ञापन

'मिर्जापुर: द मूवी' ने किया कितना बिजनेस? 'मिर्जापुर: द मूवी' ने भारत में 231 करोड़ रुपये नेट कमाई की।

दुनियाभर में फिल्म ने 330 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की है।

यह इस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में शामिल हो चुकी है।

विज्ञापन