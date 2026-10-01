केबीसी 18: क्यों अमिताभ ने कुर्सी पर बैठकर किया दर्शकों का स्वागत? शो में पहली बार ऐसा करने की बताई बड़ी वजह

ब्लॉग में लिखी थी बड़ी बात

अमिताभ बच्चन ज्यादातर अपने ब्लॉग के जरिए फैंस से जुड़े रहते हैं। 25 और 26 सितंबर के अपने ब्लॉग पोस्ट में उन्होंने 'जीवित रहने' के बारे में लिखा। उनके नोट में उन्होंने लिखा ‘और... आप सोचते हैं कि यह सब कहां ले जाएगा। अगली पीढ़ी और वह मन जो सोचता है कि 'हम अगली पीढ़ी के लिए क्या छोड़ रहे हैं। यह कोई चिंता की बात नहीं है। यह तो बस इस बात का आश्चर्य है कि उनके लिए आगे क्या है और वे अपने जीवन के अनुभवों में कैसे आगे बढ़ेंगे और सबसे महत्वपूर्ण बात कैसे जीवित रहेंगे।’ उनके इस ब्लॉग को लोग बिग बी को बीते दिनों लगी चोट से जोड़ रहे हैं।