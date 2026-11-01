ऐश्वर्या राय नेटवर्थ: कितनी दौलत की मालकिन हैं 'हुस्न की मलिका'? फिल्मों के अलावा इन सोर्स से होती है आमदनी

आज 01 नवंबर को अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन अपना जन्मदिन मना रही हैं। उन्होंने साउथ से लेकर बॉलीवुड तक कई चर्चित फिल्मों में काम किया है। कई इंटरनेशल फैशन इवेंट में अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर वे जान फूंक देती हैं। उनकी खूबसूरती के चर्चे होते हैं। अभिनय से वे फैंस पर जादू कर देती हैं। इसी के साथ वे दौलत के मामले में भी कम नहीं हैं। कितनी है ऐश्वर्या की नेटवर्थ? जानिए

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