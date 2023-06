ओम राउत के निर्देशन में बनी प्रभास, कृति सेनन और सैफ अली खान स्टारर मोस्ट अवेटेड फिल्म 'आदिपुरुष' सिनेमाघरों में दस्तक दे चुकी है। मूवी को दर्शकों और क्रिटिक्स की मिली-जुली प्रतिक्रिया मिल रही है। इसी कड़ी में हैदराबाद से एक वायरल वीडियो सोशल मीडिया की हलचल बढ़ा रहा है। क्लिप में एक शख्स पिटता नजर आ रहा है। कथित तौर पर फिल्म की आलोचना करने पर प्रभास के फैंस ने शख्स की पिटाई की है।

फिल्म 'आदिपुरुष' को नकारात्मक प्रतिक्रिया देने के लिए प्रभास के प्रशंसकों के जरिए फिल्म देखने वाले शख्स की पिटाई की गई। यह घटना तब हुई जब शख्स फिल्म देखकर थिएटर से बाहर निकला और यूट्यूब कंटेट क्रिएटर्स के पूछे जाने पर मूवी को लेकर अपनी राय साझा की। फिल्म के बारे में बोलते हुए, उस व्यक्ति ने प्रभास के प्रदर्शन की आलोचना की और कहा कि फिल्म के विजुअल इफेक्ट्स अच्छे नहीं हैं।

VIDEO | A man was beaten up outside a theatre in Hyderabad, allegedly for criticising Prabhas-starrer 'Adipurush', which released today. pic.twitter.com/L6Kza7fRM0