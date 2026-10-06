{"_id":"6ac4d9c4e1992c02a8083ac6","slug":"uttar-pradesh-election-2027-jaunpur-mungra-badshahpur-assembly-seat-history-bjp-sp-bsp-cong-political-equation-2026-10-06","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"सीट का समीकरण: मुंगरा बादशाहपुर सीट पर अब तक हुए तीन चुनाव में हर बार बदला विजेता, ऐसा है इसका इतिहास","category":{"title":"Election","title_hn":"चुनाव","slug":"election"}}

विज्ञापन उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी माहौल लगातार गर्माता जा रहा है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने चुनावी तैयारियों को धार देना शुरू कर दिया है। प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों पर राजनीतिक दल अपने-अपने समीकरण मजबूत करने में जुटे हैं। उत्तर प्रदेश की इसी चुनावी सरगर्मी के बीच, हम आपको राज्य की हर सीट के इतिहास और राजनीतिक परिदृश्य के बारे में विस्तार से बता रहे हैं। इसी कड़ी में आज चर्चा जौनपुर जिले की मुंगरा बादशाहपुर विधानसभा सीट की। आइए, जानते हैं इस सीट का पूरा सियासी गणित और इसका अब तक का इतिहास क्या रहा है।

Trending Videos

पहले जानते हैं मुंगरा बादशाहपुर सीट के बारे में

उत्तर प्रदेश में कुल 75 जिले हैं, जिनमें 403 विधानसभा सीटें आती हैं। इन्हीं में से एक जिला जौनपुर है। जिले में कुल नौ विधानसभा सीटें हैं। इनमें- बदलापुर, शाहगंज, जौनपुर, मल्हनी, मुंगरा बादशाहपुर, मछलीशहर, मड़ियाहूं, केराकत और जफराबाद शामिल हैं। 'सीट का समीकरण' की कड़ी में आज हम मुंगरा बादशाहपुर विधानसभा सीट की बात करेंगे। मुंगरा बादशाहपुर विधानसभा सीट साल 2008 के परिसीमन के बाद अस्तित्व में आई थी। इस सीट पर पहला चुनाव साल 2012 में हुआ था और यहां की पहली विधायक सीमा द्विवेदी बनी थीं, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ते हुए जीत हासिल की थी।

विज्ञापन

विज्ञापन

मुंगरा बादशाहपुर विधानसभा सीट का जातीय समीकरण

मुंगरा बादशाहपुर विधानसभा सीट के जातिगत समीकरण की बात करें तो कुल मतदाताओं में ब्राह्मण, एससी (दलित), पटेल और यादव आबादी सबसे निर्णायक भूमिका निभाती है। क्षेत्र में सर्वाधिक आबादी ब्राह्मण मतदाताओं की है, जो लगभग 19% हैं। इसके बाद एससी (दलित) मतदाताओं की हिस्सेदारी करीब 16% और पटेल मतदाताओं की आबादी लगभग 15% है, जबकि यादव मतदाताओं की हिस्सेदारी करीब 10% है।



अन्य प्रमुख वर्गों में क्षत्रिय मतदाता करीब 7% और वैश्य मतदाता लगभग 6% हैं। इसके अलावा मुस्लिम मतदाता करीब 5% और चौहान मतदाता लगभग 4% हैं, जबकि बाकी बचे मतदाता अन्य जातियों व समुदायों से आते हैं।

विज्ञापन