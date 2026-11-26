{"_id":"6b07d10590b054300105b498","slug":"assembly-election-2027-updates-uttar-pradesh-uttarakhand-punjab-election-news-bjp-congress-sp-aap-reaction-2026-11-26","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"यूपी चुनाव: कांग्रेस सांसद इमरान मसूद बोले- राहुल गांधी के बिना भाजपा को हराने की लड़ाई का कोई अस्तित्व नहीं","category":{"title":"Election","title_hn":"चुनाव","slug":"election"}}

विज्ञापन

#WATCH | Lucknow, UP: On SP-Congress seat-sharing for UP elections, Congress MP Imran Masood says, "In the last election, when Akhilesh-ji was the Chief Minister, we contested 107 seats. So, there is really nothing more to be said on this. When he was the Chief Minister, we contested that many seats. Right now, the Chief Minister is yet to be decided... The real battle in this country is very straightforward. The battle in this country is against the ideology of the BJP. Rahul Gandhi is leading the fight against that ideology; without him, this struggle has no existence, no substance. Rahul Gandhi is the guarantee—he is the very ladder, the only path, to defeating the BJP. So, understand this: the battle begins right there. Anything else being discussed is of no consequence in this country." विज्ञापन November 26, 2026 उत्तर प्रदेश चुनावों के लिए सपा-कांग्रेस सीट बंटवारे पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि- पिछले चुनाव में, जब अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, हमने 107 सीटों पर चुनाव लड़ा था। इसलिए इस पर और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। जब वे मुख्यमंत्री थे, तब हमने इतनी सीटों पर चुनाव लड़ा था। अभी मुख्यमंत्री का फैसला होना बाकी है... इस देश में असली लड़ाई बहुत सीधी है। इस देश में लड़ाई भाजपा की विचारधारा के खिलाफ है। राहुल गांधी उस विचारधारा के खिलाफ लड़ाई का नेतृत्व कर रहे हैं; उनके बिना इस संघर्ष का कोई अस्तित्व नहीं है, कोई अर्थ नहीं है। राहुल गांधी ही गारंटी हैं- वे ही भाजपा को हराने की सीढ़ी हैं, एकमात्र रास्ता हैं। इसलिए यह समझ लीजिए: लड़ाई यहीं से शुरू होती है। इस देश में बाकी सब बातों का कोई महत्व नहीं है।

Trending Videos

संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए लड़ रहे राहुल गांधी- आराधना मिश्रा

संविधान दिवस के मौके पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने गुरुवार को लखनऊ में संविधान बचाओ पदयात्रा का आयोजन किया। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष आराधना मिश्रा मोना ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की तारीफ करते हुए कहा कि वह संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी देश के संविधान और लोकतांत्रिक व्यवस्था को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ता भी इस दिशा में संकल्प लेंगे। आराधना मिश्रा ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के लखनऊ पहुंचने पर खुशी जताई। उन्होंने कहा कि प्रदेश कांग्रेस के लिए यह गर्व की बात है कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संविधान दिवस पर आयोजित पदयात्रा में शामिल हो रहे हैं। इस दौरान सभी कांग्रेस कार्यकर्ता देश के संविधान और लोकतंत्र की रक्षा की शपथ लेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा राहुल गांधी और कांग्रेस से डरती है, क्योंकि वे प्रधानमंत्री से बेझिझक सवाल पूछते हैं। आराधना मिश्रा ने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन एकजुट है और 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहा है। सीटों के बंटवारे को लेकर गठबंधन के बड़े नेताओं के बीच कोई मतभेद नहीं है।

विज्ञापन