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इस आशय की पुष्टि करते हुए सूत्र ने बताया कि जमीन पर सरकार या पार्टी से ज्यादा नाराजगी विधायकों से है। फीडबैक में ऐसी 150 से अधिक सीट पर विधायकों के खिलाफ नाराजगी की बात सामने आई है। इनमें ज्यादतर ऐसी सीटें हैं जिन पर पार्टी को दो या उससे अधिक बार सफलता मिली है। इसके अलावा कई सीटें ऐसी हैं जहां पार्टी ने दूसरे दल से आए नेताओं को टिकट दिया था। इस समय पार्टी में 78 विधायक ऐसे हैं जो दूसरे दलों से आए हैं। ऐसे में तय किया गया है कि बेहद विपरीत परिस्थितियों में ही ऐसी सीटों से जुड़े विधायकों पर भरोसा जताया जाए। हालांकि संकेत हैं कि पार्टी ऐसी 69 सीटों में से 80 फीसदी सीटों पर विधायक को फिर से मौका देगी जो पहली बार चुनाव जीते हैं।जीत की हैट्रिक लगाने के लिए पार्टी की रणनीति जमीनी स्तर पर लोगों की नाराजगी दूर करने के लिए अलोकप्रिय विधायकों से किनारा कर ज्यादा से ज्यादा नए चेहरे को मौका देने की है। इसके अलावा पार्टी ने ऐसी 68 सीटें, जहां वह बीते दो चुनाव से हार रही है, उनमें से 24 सीटों पर पूरी ताकत झोंकने की योजना बनाई है।बड़ी संख्या में टिकट कटने से असंतोष और बगावत की संभावना को टालने के लिए भी पार्टी ने बड़ी तैयारी की है। पूरी कोशिश होगी कि ऐसे विधायकों को संघ, संगठन और सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों की ओर से पहले की संदेश दे दिया जाए। इसके बाद बगावत की स्थिति को टालने के लिए उन विधायकों से कई स्तर पर संपर्क साधा जाएगा, जो सार्वजनिक तौर पर नाराजगी व्यक्त करने के अलावा बगावती रुख अपना सकते हैं।बीते दो चुनाव में पार्टी का टिकट काटने का फार्मूला हिट रहा है। 2017 के चुनाव में पार्टी ने जिन 47 में से 12 विधायकों के टिकट काटे, उन सभी सीटों पर जीत हासिल हुई। 2022 में पार्टी ने जिन 106 सीटों पर विधायकों को काट कर नए चेहरे को मौका दिया, उनमें से 80 सीटों पर जीत हासिल हुई। सूत्र का कहना है कि पिछली बार 34 फीसदी विधायकों के टिकट कटे तो यह आंकड़ा इस बार 50 फीसदी के आंकड़े को पार करेगा। इनमें दूसरे दलों से आए विधायकों की भी संख्या ठीक ठाक होगी।