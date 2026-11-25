यूपी विधानसभा चुनाव: 120 से कम सीटों पर समझौते को तैयार नहीं कांग्रेस, सपा के साथ गठबंधन का फंसा पेच
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: पवन पांडेय Updated Wed, 25 Nov 2026 09:58 AM IST
सार
यूपी विधानसभा चुनाव 2027 से पहले कांग्रेस और सपा के बीच सीट बंटवारे को लेकर खींचतान शुरू हो गई है। कांग्रेस ने 120 सीटों की मांग रखी है और इससे कम पर समझौते को तैयार नहीं है। वहीं, सपा का शुरुआती प्रस्ताव 26 सीटों का बताया जा रहा है। फिलहाल दोनों दलों के बीच बातचीत जारी है।
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विस्तार
उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले विपक्षी गठबंधन में सीटों को लेकर खींचतान शुरू हो गई है। कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी (सपा) के सामने 120 सीटों की मांग रखी है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक, कांग्रेस इस संख्या से कम सीटों पर समझौता करने के पक्ष में नहीं है। इससे दोनों दलों के बीच सीट बंटवारे को लेकर बातचीत चुनौतीपूर्ण हो गई है।
सूत्रों के अनुसार, कांग्रेस ने सपा के साथ बातचीत में 120 विधानसभा क्षेत्रों की सूची सौंपी है। इसमें सहारनपुर की दो सीटें भी शामिल हैं, जहां सपा अपने उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। इसके अलावा रायबरेली और अमेठी की कुछ सीटों पर भी कांग्रेस ने दावा किया है। इन क्षेत्रों में सपा के मौजूदा विधायक होने के कारण दोनों दलों के बीच सहमति बनाना आसान नहीं होगा।
बताया जा रहा है कि सपा ने शुरुआत में कांग्रेस को 26 सीटों का प्रस्ताव दिया था, लेकिन कांग्रेस इससे संतुष्ट नहीं है। पार्टी का मानना है कि प्रदेश में अपनी राजनीतिक मौजूदगी मजबूत करने के लिए उसे अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने का अवसर मिलना चाहिए। वहीं, सपा प्रमुख अखिलेश यादव गठबंधन के जरिए चुनावी मुकाबले में उतरने के पक्ष में हैं। फिलहाल दोनों दलों के बीच बातचीत जारी है। सीटों की संख्या और उम्मीदवारों के चयन पर अंतिम सहमति बनने के बाद ही गठबंधन की तस्वीर साफ होगी।
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सूत्रों के अनुसार, कांग्रेस ने सपा के साथ बातचीत में 120 विधानसभा क्षेत्रों की सूची सौंपी है। इसमें सहारनपुर की दो सीटें भी शामिल हैं, जहां सपा अपने उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। इसके अलावा रायबरेली और अमेठी की कुछ सीटों पर भी कांग्रेस ने दावा किया है। इन क्षेत्रों में सपा के मौजूदा विधायक होने के कारण दोनों दलों के बीच सहमति बनाना आसान नहीं होगा।
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बताया जा रहा है कि सपा ने शुरुआत में कांग्रेस को 26 सीटों का प्रस्ताव दिया था, लेकिन कांग्रेस इससे संतुष्ट नहीं है। पार्टी का मानना है कि प्रदेश में अपनी राजनीतिक मौजूदगी मजबूत करने के लिए उसे अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने का अवसर मिलना चाहिए। वहीं, सपा प्रमुख अखिलेश यादव गठबंधन के जरिए चुनावी मुकाबले में उतरने के पक्ष में हैं। फिलहाल दोनों दलों के बीच बातचीत जारी है। सीटों की संख्या और उम्मीदवारों के चयन पर अंतिम सहमति बनने के बाद ही गठबंधन की तस्वीर साफ होगी।
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