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सूत्रों के अनुसार, कांग्रेस ने सपा के साथ बातचीत में 120 विधानसभा क्षेत्रों की सूची सौंपी है। इसमें सहारनपुर की दो सीटें भी शामिल हैं, जहां सपा अपने उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। इसके अलावा रायबरेली और अमेठी की कुछ सीटों पर भी कांग्रेस ने दावा किया है। इन क्षेत्रों में सपा के मौजूदा विधायक होने के कारण दोनों दलों के बीच सहमति बनाना आसान नहीं होगा।बताया जा रहा है कि सपा ने शुरुआत में कांग्रेस को 26 सीटों का प्रस्ताव दिया था, लेकिन कांग्रेस इससे संतुष्ट नहीं है। पार्टी का मानना है कि प्रदेश में अपनी राजनीतिक मौजूदगी मजबूत करने के लिए उसे अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने का अवसर मिलना चाहिए। वहीं, सपा प्रमुख अखिलेश यादव गठबंधन के जरिए चुनावी मुकाबले में उतरने के पक्ष में हैं। फिलहाल दोनों दलों के बीच बातचीत जारी है। सीटों की संख्या और उम्मीदवारों के चयन पर अंतिम सहमति बनने के बाद ही गठबंधन की तस्वीर साफ होगी।