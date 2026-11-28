उत्तर प्रदेश में पॉलिटेक्निक पाठ्यक्रमों में दाखिला लेने की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए जरूरी खबर है। संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद उत्तर प्रदेश ने पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2027 का कार्यक्रम जारी कर दिया है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 1 दिसंबर 2026 से शुरू होगी। इच्छुक उम्मीदवार 20 अप्रैल 2027 तक आवेदन कर सकेंगे। इस परीक्षा के जरिए राज्य के सरकारी, सहायता प्राप्त और निजी पॉलिटेक्निक संस्थानों में डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में दाखिला मिलेगा। परीक्षा मई 2027 के पहले सप्ताह में ऑनलाइन माध्यम से आयोजित की जाएगी। आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों को अपनी योग्यता जांच लेनी चाहिए।

कब से कब तक भर सकेंगे आवेदन?

जेईईसीयूपी 2027 के लिए ऑनलाइन आवेदन 1 दिसंबर 2026 से शुरू होंगे। उम्मीदवार 20 अप्रैल 2027 तक अपना फॉर्म जमा कर सकेंगे। आवेदन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट jeecup.admissions.nic.in पर जाना होगा। वहां पंजीकरण करके जरूरी जानकारी भरनी होगी और मांगे गए दस्तावेज जमा करने होंगे। परिषद ने राज्य के सरकारी और सहायता प्राप्त पॉलिटेक्निक संस्थानों में सहायता केंद्र भी बनाए हैं। जिन उम्मीदवारों को ऑनलाइन फॉर्म भरने में परेशानी होती है, वे इन केंद्रों पर जाकर मदद ले सकते हैं। आवेदन करने से पहले सभी जानकारी और दस्तावेज तैयार रखना बेहतर होगा, ताकि फॉर्म भरने में दिक्कत न आए।

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कौन कर सकता है आवेदन?

इस प्रवेश परीक्षा में शामिल होने के लिए उम्मीदवार का दसवीं पास होना जरूरी है। दसवीं में कुल मिलाकर कम से कम 35 प्रतिशत अंक होने चाहिए। इसके अलावा भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और गणित में कम से कम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करना जरूरी बताया गया है। उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि आवेदन करने से पहले अपनी शैक्षणिक योग्यता की जांच कर लें। यदि कोई अभ्यर्थी तय अंकों की शर्त पूरी नहीं करता है, तो उसे आवेदन करने से पहले आधिकारिक सूचना में दिए गए नियम देखने चाहिए। सही जानकारी के आधार पर ही आवेदन करना चाहिए, ताकि आगे दाखिले के समय परेशानी न हो।

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कितनी देनी होगी आवेदन फीस?

जेईईसीयूपी 2027 के लिए आवेदन शुल्क उम्मीदवारों की श्रेणी के अनुसार तय किया गया है। सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 300 रुपये देने होंगे। वहीं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 200 रुपये रखा गया है। उम्मीदवारों को फॉर्म भरते समय तय शुल्क ऑनलाइन जमा करना होगा। आवेदन पूरा करने के बाद उसकी रसीद या पुष्टि पर्ची सुरक्षित रखनी चाहिए। इससे भविष्य में आवेदन से जुड़ी जानकारी देखने में आसानी होगी। शुल्क जमा करने से पहले अपनी श्रेणी के अनुसार सही राशि की जांच जरूर कर लें।

श्रेणी आवेदन शुल्क सामान्य वर्ग 300 रुपये अन्य पिछड़ा वर्ग 300 रुपये अनुसूचित जाति 200 रुपये अनुसूचित जनजाति 200 रुपये

परीक्षा कैसे होगी और दाखिला कैसे मिलेगा?

जेईईसीयूपी 2027 की परीक्षा पूरी तरह ऑनलाइन माध्यम से होगी। इसके लिए उम्मीदवारों को दो घंटे 30 मिनट का समय दिया जाएगा। इस परीक्षा के जरिए डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के पहले वर्ष और सीधे दूसरे वर्ष में दाखिले का मौका मिलेगा। राज्य के सरकारी, सहायता प्राप्त, निजी और सरकारी-निजी भागीदारी वाले पॉलिटेक्निक संस्थानों में प्रवेश इसी प्रक्रिया से होगा। पाठ्यक्रमों को ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, के, एल और डब्ल्यू समूहों में बांटा गया है। उम्मीदवारों का चयन प्रवेश परीक्षा में मिले अंकों के आधार पर होगा। इसके बाद काउंसलिंग के जरिए संस्थान और पाठ्यक्रम आवंटित किए जाएंगे।