उत्तराखंड नीट यूजी काउंसलिंग 2026: 5 अक्तूबर के बाद जारी दस्तावेज नहीं होंगे मान्य, जान लें क्या हैं नए नियम

तीसरे चरण का सीट आवंटन कब जारी हुआ?

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सरकारी मेडिकल कॉलेजों में कटऑफ कितना रहा?

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निजी मेडिकल कॉलेजों में कितने अंक पर मिली सीट?

आवंटन पत्र कब मिलेगा और गलती होने पर क्या करें?

उत्तराखंड नीट यूजी काउंसलिंग 2026 के तीसरे चरण का अनंतिम सीट आवंटन परिणाम 12 अक्तूबर को जारी किया गया। यह आवंटन काउंसलिंग बोर्ड की बैठक में मंजूरी के बाद जारी हुआ। अभ्यर्थियों को उनकी मेरिट और काउंसलिंग के दौरान भरे गए विकल्पों के आधार पर सीटें आवंटित की गई हैं। जिन उम्मीदवारों ने तीसरे चरण में हिस्सा लिया था, वे आधिकारिक काउंसलिंग पोर्टल पर अपना आवंटन देख सकते हैं। यह परिणाम अनंतिम है, इसलिए सीट मिलने का मतलब अंतिम प्रवेश की गारंटी नहीं है। अभ्यर्थियों को आगे की प्रक्रिया पूरी करने और अंतिम निर्देशों के लिए आधिकारिक सूचना जांचनी चाहिए।जारी विवरण के अनुसार, सरकारी मेडिकल कॉलेजों में सामान्य वर्ग का कटऑफ 534 अंक रहा। सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थियों को 535 अंक पर सीट मिली। अन्य पिछड़ा वर्ग की गैर-क्रीमी लेयर श्रेणी का कटऑफ 526, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का 509, अनुसूचित जाति का 428 और अनुसूचित जनजाति का 415 अंक बताया गया है। ये आंकड़े संबंधित काउंसलिंग के सीट आवंटन विवरण पर आधारित हैं। अभ्यर्थियों को अपने वर्ग, पात्रता और आवंटित कॉलेज के अनुसार जानकारी देखनी चाहिए। कटऑफ को सभी मेडिकल कॉलेजों और सभी सीटों के लिए एक समान नहीं मानना चाहिए, क्योंकि सीट आवंटन मेरिट और भरे गए विकल्पों पर निर्भर करता है।निजी मेडिकल कॉलेजों की राज्य कोटे की सीटों के लिए सामान्य वर्ग का कटऑफ 217 अंक बताया गया है। अन्य पिछड़ा वर्ग की गैर-क्रीमी लेयर श्रेणी में 218, अनुसूचित जाति में 214 और अनुसूचित जनजाति में 194 अंक पर सीट आवंटित होने की जानकारी दी गई है। वहीं, निजी मेडिकल कॉलेजों की अखिल भारतीय कोटे की सीटों के लिए सामान्य वर्ग का कटऑफ 234 अंक रहा। अभ्यर्थियों को ध्यान देना चाहिए कि ये आंकड़े संबंधित सीट आवंटन विवरण के अनुसार हैं। कॉलेज, कोटा और श्रेणी के आधार पर आवंटन में अंतर हो सकता है। प्रवेश की पुष्टि के लिए आधिकारिक आवंटन सूची और संबंधित कॉलेज के निर्देश देखना जरूरी है।दी गई सूचना के अनुसार, अभ्यर्थी 13 अक्तूबर को दोपहर एक बजे के बाद आवंटन पत्र डाउनलोड कर सकेंगे। परिणाम में कोई त्रुटि दिखाई देने पर काउंसलिंग बोर्ड को ईमेल के माध्यम से सूचना देने का निर्देश दिया गया है। इसके लिए ukneetcounselling@gmail.com ईमेल पता दिया गया है और 13 अक्तूबर को सुबह 11 बजे तक की समय-सीमा बताई गई है। चूंकि यह समय आवंटन पत्र डाउनलोड करने के बताए गए समय से पहले है, इसलिए अभ्यर्थियों को इस निर्देश की आधिकारिक पोर्टल पर पुष्टि करनी चाहिए। अनंतिम सीट आवंटन अंतिम प्रवेश का अधिकार नहीं देता। आगे की प्रक्रिया के लिए आधिकारिक सूचना और दस्तावेज सत्यापन संबंधी निर्देशों का पालन करें।