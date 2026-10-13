उत्तराखंड नीट यूजी काउंसलिंग 2026: 5 अक्तूबर के बाद जारी दस्तावेज नहीं होंगे मान्य, जान लें क्या हैं नए नियम
एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला Published by: शिवम तिवारी Updated Tue, 13 Oct 2026 01:49 PM IST
सार
नीट यूजी 2026 उत्तराखंड राज्य काउंसलिंग में निवास और श्रेणी प्रमाणपत्रों को लेकर अहम निर्देश जारी किए गए हैं। पांच अक्तूबर 2026 के बाद जारी प्रमाणपत्र प्रवेश प्रक्रिया में स्वीकार नहीं किए जाएंगे। तीसरे चरण का अनंतिम सीट आवंटन परिणाम 12 अक्तूबर को जारी हुआ। अभ्यर्थी आवंटन पत्र, सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों के कटऑफ तथा प्रवेश से जुड़े जरूरी निर्देश यहां जान सकते हैं।
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विस्तार
उत्तराखंड में नीट यूजी 2026 राज्य काउंसलिंग के तहत निवास, श्रेणी और उपश्रेणी प्रमाणपत्रों को लेकर निर्देश जारी किए गए हैं। हेमवती नंदन बहुगुणा उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय की ओर से जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार, इन प्रमाणपत्रों को जारी करने की अंतिम तारीख 5 अक्तूबर 2026 निर्धारित की गई थी। इस तारीख के बाद जारी प्रमाणपत्र प्रवेश प्रक्रिया में स्वीकार नहीं किए जाएंगे। अभ्यर्थियों को अपने मूल दस्तावेजों की वैधता और प्रामाणिकता सुनिश्चित करनी होगी। यदि किसी अभ्यर्थी के दस्तावेज फर्जी पाए जाते हैं, तो उसकी एमबीबीएस सीट का आवंटन रद्द किया जा सकता है।
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तीसरे चरण का सीट आवंटन कब जारी हुआ?उत्तराखंड नीट यूजी काउंसलिंग 2026 के तीसरे चरण का अनंतिम सीट आवंटन परिणाम 12 अक्तूबर को जारी किया गया। यह आवंटन काउंसलिंग बोर्ड की बैठक में मंजूरी के बाद जारी हुआ। अभ्यर्थियों को उनकी मेरिट और काउंसलिंग के दौरान भरे गए विकल्पों के आधार पर सीटें आवंटित की गई हैं। जिन उम्मीदवारों ने तीसरे चरण में हिस्सा लिया था, वे आधिकारिक काउंसलिंग पोर्टल पर अपना आवंटन देख सकते हैं। यह परिणाम अनंतिम है, इसलिए सीट मिलने का मतलब अंतिम प्रवेश की गारंटी नहीं है। अभ्यर्थियों को आगे की प्रक्रिया पूरी करने और अंतिम निर्देशों के लिए आधिकारिक सूचना जांचनी चाहिए।
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सरकारी मेडिकल कॉलेजों में कटऑफ कितना रहा?जारी विवरण के अनुसार, सरकारी मेडिकल कॉलेजों में सामान्य वर्ग का कटऑफ 534 अंक रहा। सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थियों को 535 अंक पर सीट मिली। अन्य पिछड़ा वर्ग की गैर-क्रीमी लेयर श्रेणी का कटऑफ 526, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का 509, अनुसूचित जाति का 428 और अनुसूचित जनजाति का 415 अंक बताया गया है। ये आंकड़े संबंधित काउंसलिंग के सीट आवंटन विवरण पर आधारित हैं। अभ्यर्थियों को अपने वर्ग, पात्रता और आवंटित कॉलेज के अनुसार जानकारी देखनी चाहिए। कटऑफ को सभी मेडिकल कॉलेजों और सभी सीटों के लिए एक समान नहीं मानना चाहिए, क्योंकि सीट आवंटन मेरिट और भरे गए विकल्पों पर निर्भर करता है।
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