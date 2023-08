NTA: एआई टूल से पकड़े गए ईपीएफओ परीक्षा देने आए तीन मुन्ना भाई, एनटीए ने की कार्रवाई

राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) ने नोएडा, कोलकाता और रुड़की में ईपीएफओ सामाजिक सुरक्षा सहायक परीक्षा में बैठने आए तीन मुन्ना भाई को एआई टूल के माध्यम से पकड़ा है। यह परीक्षा शुक्रवार को आयोजित की गई।

The National Testing Agency team (NTA) today, caught impersonators at Noida, Kolkata and Roorkee who had come to sit for the EPFO Social Security Assistant Examination. At a Center in Noida, Sector 62, the Facial Recognition Check, a mandatory requirement at the Centre had failed… pic.twitter.com/l2fZZlQpKC