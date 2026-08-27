यूपीटीईटी: क्या आपने पास कर ली परीक्षा पास? जानें इसके बाद क्या होगा और कैसे मिलेगी नौकरी

UP TET Result 2026: यूपी शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 के नतीजे जारी हो चुके हैं। इस बार प्राथमिक स्तर पर 5.71 लाख अभ्यर्थियों और उच्च प्राथमिक स्तर पर 7.59 लाख अभ्यर्थियों ने परीक्षा पास की है। अगर आपने यूपीटीईटी पास कर ली है, तो आपके मन में यह सवाल जरूर होगा कि इसके बाद क्या होता है? क्या यूपीटीईटी पास करते ही सरकारी शिक्षक की नौकरी मिल जाती है या इसके बाद भी कुछ और चरण पूरे करने होते हैं? आइए जानते हैं UPTET पास करने के बाद आगे क्या करना होगा।

सबसे पहले जारी होता है UPTET सर्टिफिकेट

यूपीटीईटी परीक्षा पास करने के बाद उम्मीदवारों को पात्रता प्रमाणपत्र यानी UPTET सर्टिफिकेट दिया जाता है। यह प्रमाणपत्र बताता है कि उम्मीदवार उत्तर प्रदेश में प्राथमिक (कक्षा 1 से 5) या उच्च प्राथमिक (कक्षा 6 से 8) स्तर के शिक्षक पदों के लिए जरूरी न्यूनतम पात्रता पूरी करता है। मौजूदा नियमों के अनुसार UPTET सर्टिफिकेट की वैधता आजीवन रहती है।

विज्ञापन

यूपीटीईटी पास करने से सीधे नहीं मिलती सरकारी नौकरी

यूपीटीईटी पास करना सरकारी शिक्षक की नौकरी की गारंटी नहीं है। यह केवल शिक्षक भर्ती में आवेदन करने की पात्रता देता है। जब उत्तर प्रदेश सरकार या संबंधित भर्ती एजेंसी शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन जारी करती है, तभी पात्र उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद उन्हें भर्ती की चयन प्रक्रिया में शामिल होना होता है।

विज्ञापन

विज्ञापन

शिक्षक भर्ती के दौरान लागू नियमों के अनुसार चयन परीक्षा, मेरिट, दस्तावेज सत्यापन और अन्य जरूरी प्रक्रियाएं पूरी करनी होती हैं। अगर भर्ती में सुपर टीईटी या कोई अन्य चयन परीक्षा शामिल है, तो उसमें भी सफल होना जरूरी होगा। इन सभी चरणों को पूरा करने के बाद ही उम्मीदवार का अंतिम चयन और नियुक्ति होती है।



यूपीटीईटी पास करने से क्या फायदा?

यूपीटीईटी पास करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप उत्तर प्रदेश में निकलने वाली सरकारी शिक्षक भर्तियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा कई निजी स्कूल भी TET पास उम्मीदवारों को प्राथमिकता देते हैं। यानी यह प्रमाणपत्र सरकारी नौकरी के साथ-साथ प्राइवेट स्कूलों में नौकरी के लिए भी काम आ सकता है।