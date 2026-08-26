यूपीटेट 2026 का रिजल्ट जारी: 13.3 लाख अभ्यर्थी सफल, प्राथमिक में 80.07% पास, उच्च प्राथमिक के क्या रहे नतीजे?

उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग, प्रयागराज ने शिक्षक पात्रता परीक्षा (यूपीटेट) 2026 का परिणाम जारी कर दिया है। आयोग ने बुधवार, 26 अगस्त 2026 को परीक्षा का परिणाम घोषित किया। परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी अपना परिणाम आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं।

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यूपीटेट 2026 की लिखित परीक्षा 2 और 3 जुलाई को दो-दो पालियों में और 4 जुलाई को एक पाली में आयोजित की गई थी। परीक्षा प्रदेश के 60 जनपदों में बनाए गए 955 परीक्षा केंद्रों पर हुई थी। परीक्षा में पंजीकृत अभ्यर्थियों की संख्या 19,94,661 थी। अभ्यर्थियों की बड़ी संख्या को देखते हुए परीक्षा पांच पालियों में कराई गई थी।