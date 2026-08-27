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यूपी: आईटीआई दाखिले की पहली आवंटन सूची जारी, इस तारीख तक ले लें एडमिशन; जानें फ्रीज-फ्लोट का तरीका

Thu, 27 Aug 2026 01:57 PM IST
Akash Kumar एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला
एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला Published by: Akash Kumar Updated Thu, 27 Aug 2026 01:57 PM IST
सार

उत्तर प्रदेश आईटीआई प्रवेश 2026 की पहली आवंटन सूची जारी हो गई है। चयनित अभ्यर्थियों को 27 अगस्त से 4 सितंबर तक आवंटित संस्थान में पहुंचकर प्रवेश प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इस दौरान सीट फ्रीज या अगले चरण में उन्नयन के लिए फ्लोट का विकल्प चुनना होगा।
 

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UP ITI First Allotment Result 2026 Out, Check Seat Freeze-Float Process and Admission Dates
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : Freepik

विस्तार
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राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (एससीवीटी), प्रशिक्षण एवं रोजगार निदेशालय, उत्तर प्रदेश ने आईटीआई प्रवेश 2026 की पहली चरण की चयन सूची जारी कर दी है। अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट scvtup.in या upvesd.gov.in पर लॉगिन करके आवंटित सीट की जानकारी देख सकते हैं।

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सरकारी, निजी और सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल के तहत संचालित आईटीआई में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए पंजीकरण कराने वाले अभ्यर्थी अपना सीट आवंटन देख सकते हैं।

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चयनित अभ्यर्थियों को कब तक लेना होगा दाखिला?

पहली आवंटन सूची में चयनित अभ्यर्थियों के लिए 27 अगस्त से 4 सितंबर 2026 तक सीट स्वीकार करने की प्रक्रिया चलेगी। इस दौरान अभ्यर्थियों को अपने आवंटित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान यानी आईटीआई में स्वयं उपस्थित होना होगा। उन्हें अपने साथ जरूरी दस्तावेज भी ले जाने होंगे। संस्थान पहुंचते समय ये दस्तावेज रखें:

  • आधिकारिक बुलावा पत्र
  • मूल दस्तावेज
  • अंकतालिकाओं की प्रतियां
  • पासपोर्ट आकार की तस्वीरें


अभ्यर्थी अपनी आवंटित सीट को पक्का करने के लिए फ्रीज का विकल्प चुन सकते हैं। वहीं, अगर वे आगे के चरण में बेहतर सीट मिलने की संभावना के लिए अपनी पसंद बनाए रखना चाहते हैं, तो फ्लोट विकल्प चुन सकते हैं।

फ्रीज और फ्लोट में क्या अंतर है?

सीट आवंटित होने के बाद अभ्यर्थियों को इन दोनों विकल्पों में से अपनी स्थिति के अनुसार विकल्प चुनना होगा।

  • फ्रीज: आवंटित सीट को स्वीकार करके उसे पक्का करना।
  • फ्लोट: आवंटित सीट को रखते हुए आगे के चरण में बेहतर विकल्प या सीट के लिए उन्नयन का अवसर बनाए रखना।


इसके बाद आवंटन पत्र का प्रिंट लेकर निर्धारित समय के भीतर संबंधित आईटीआई में पहुंचकर भौतिक सत्यापन कराना होगा।

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नोट करें सभी जरूरी तिथियां

 

विवरण तारीख/जानकारी
पहली चरण की चयन सूची जारी 26 अगस्त 2026
सीट फ्रीज/फ्लोट की अवधि 27 अगस्त से 4 सितंबर 2026
पाठ्यक्रम की अवधि 6 महीने, 1 वर्ष और 2 वर्ष
प्रवेश कराने वाली संस्था राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद, प्रशिक्षण एवं रोजगार निदेशालय, उत्तर प्रदेश
आधिकारिक वेबसाइट scvtup.in, upvesd.gov.in

कितनी अवधि के पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं?

उत्तर प्रदेश आईटीआई प्रवेश 2026 के तहत अलग-अलग व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की अवधि 6 महीने, 1 वर्ष और 2 वर्ष है। अभ्यर्थी अपने आवंटित पाठ्यक्रम और संस्थान की जानकारी आधिकारिक पोर्टल पर लॉगिन करने के बाद देख सकते हैं।

पहली आवंटन सूची कैसे देखें और सीट कैसे स्वीकार करें?

अभ्यर्थी नीचे दिए चरणों के माध्यम से अपनी आवंटित सीट की जानकारी देख सकते हैं:

  • सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट scvtup.in या upvesd.gov.in पर जाएं।
  • पंजीकृत विवरण की मदद से लॉगिन करें। इसके लिए आवेदन संख्या या पंजीकरण पहचान संख्या और जन्मतिथि दर्ज करनी होगी।
  • अभ्यर्थी डैशबोर्ड खोलकर पहली आवंटन सूची में अपनी सीट की स्थिति देखें और आधिकारिक बुलावा पत्र डाउनलोड करें।
  • अपनी पसंद के अनुसार फ्रीज या फ्लोट विकल्प चुनें।
  • आवंटन पत्र का प्रिंट निकालें और 4 सितंबर 2026 से पहले आवंटित आईटीआई में पहुंचकर भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया पूरी करें।
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