यूपी: आईटीआई दाखिले की पहली आवंटन सूची जारी, इस तारीख तक ले लें एडमिशन; जानें फ्रीज-फ्लोट का तरीका

चयनित अभ्यर्थियों को कब तक लेना होगा दाखिला?

पहली आवंटन सूची में चयनित अभ्यर्थियों के लिए 27 अगस्त से 4 सितंबर 2026 तक सीट स्वीकार करने की प्रक्रिया चलेगी। इस दौरान अभ्यर्थियों को अपने आवंटित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान यानी आईटीआई में स्वयं उपस्थित होना होगा। उन्हें अपने साथ जरूरी दस्तावेज भी ले जाने होंगे। संस्थान पहुंचते समय ये दस्तावेज रखें:

आधिकारिक बुलावा पत्र

मूल दस्तावेज

अंकतालिकाओं की प्रतियां

पासपोर्ट आकार की तस्वीरें



अभ्यर्थी अपनी आवंटित सीट को पक्का करने के लिए फ्रीज का विकल्प चुन सकते हैं। वहीं, अगर वे आगे के चरण में बेहतर सीट मिलने की संभावना के लिए अपनी पसंद बनाए रखना चाहते हैं, तो फ्लोट विकल्प चुन सकते हैं।