गेट 2027: आज से पंजीकरण शुरू, क्या फॉर्म भरने के लिए डिजिलॉकर जरूरी? जानें शुल्क-अहम तारीखें और पूरा प्रोसेस
गेट 2027 के लिए पंजीकरण आज 27 अगस्त से शुरू हो गया है। इस बार आवेदन में डिजिलॉकर का इस्तेमाल अनिवार्य किया गया है। परीक्षा में रोबोटिक्स और स्वचालन का नया प्रश्नपत्र भी जोड़ा गया है। बिना विलंब शुल्क आवेदन की अंतिम तारीख 27 सितंबर है।
विस्तार
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास ने गेट 2027 परीक्षा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया 27 अगस्त से शुरू कर दी है। अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इस वर्ष पंजीकरण कार्यक्रम में बदलाव किया गया है। आवेदन प्रक्रिया पहले 14 अगस्त से शुरू होनी थी, लेकिन इसे आगे बढ़ा दिया गया था। संशोधित कार्यक्रम के अनुसार, बिना विलंब शुल्क के आवेदन करने की अंतिम तारीख 27 सितंबर 2026 है।
जो अभ्यर्थी इस तारीख तक आवेदन नहीं कर पाएंगे, उन्हें विस्तारित अवधि में 5 अक्तूबर 2026 तक आवेदन का अवसर मिलेगा। हालांकि, इस दौरान उन्हें अतिरिक्त विलंब शुल्क देना होगा।
इस बार आवेदन में डिजिलॉकर क्यों जरूरी है?
- गेट 2027 के पंजीकरण में एक महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है।
- सभी भारतीय नागरिकों के लिए आवेदन प्रक्रिया में डिजिलॉकर का इस्तेमाल अनिवार्य किया गया है।
- भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास ने अभ्यर्थियों को अपना सत्यापित डिजिलॉकर खाता पहले से बनाने या मौजूदा खाते को अपडेट करने की सलाह दी है।
डिजिलॉकर के जरिए आवेदन करने से क्या फायदा होगा?
डिजिलॉकर से आवेदन के दौरान कई जानकारियां स्वत: प्राप्त की जाएंगी। इनमें शामिल हैं:
- अभ्यर्थी का नाम
- जन्मतिथि
- मोबाइल नंबर
- ईमेल पता
- प्रोफाइल फोटो
- पता
- सत्यापित पहचान पत्र संख्या
इसलिए आवेदन शुरू करने से पहले अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि डिजिलॉकर में दर्ज उनकी जानकारी सही और अद्यतन है। गलत जानकारी होने पर आवेदन भरने में परेशानी हो सकती है।
इस बार गेट परीक्षा में क्या नया है?
- इस बार गेट में रोबोटिक्स और स्वचालन नाम से नया प्रश्नपत्र जोड़ा गया है।
- इसके साथ गेट 2027 में कुल 30 प्रश्नपत्र उपलब्ध होंगे।
- भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास ने सभी प्रश्नपत्रों के पाठ्यक्रम में भी बदलाव किए हैं।
- अभ्यर्थी अपनी पसंद के प्रश्नपत्र का संशोधित पाठ्यक्रम आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं।
रोबोटिक्स और स्वचालन से जुड़े विषयों का इस्तेमाल विनिर्माण, इंजीनियरिंग, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, स्वायत्त प्रणालियों और तकनीक आधारित कई क्षेत्रों में बढ़ रहा है। इसी पृष्ठभूमि में इस विषय को अलग प्रश्नपत्र के रूप में शामिल किया गया है।
छह तारीखों पर होगी गेट 2027 परीक्षा
गेट 2027 की परीक्षा फरवरी 2027 में छह तारीखों पर आयोजित की जाएगी। परीक्षा की तारीखें 6, 7, 13, 14, 20 और 21 फरवरी 2027 हैं। अभ्यर्थियों को परीक्षा से पहले शहर की सूचना 4 जनवरी 2027 को दी जाएगी। परिणाम 19 मार्च 2027 को घोषित किया जाएगा।
|परीक्षा से जुड़ा चरण
|तारीख
|पंजीकरण शुरू
|27 अगस्त 2026 (संशोधित)
|बिना विलंब शुल्क आवेदन की अंतिम तारीख
|27 सितंबर 2026
|विलंब शुल्क के साथ आवेदन की अंतिम तारीख
|5 अक्तूबर 2026
|आवेदन में सुधार
|14 से 21 अक्तूबर 2026
|परीक्षा शहर की सूचना
|4 जनवरी 2027
|प्रवेश पत्र
|घोषित होना बाकी
|गेट 2027 परीक्षा
|6, 7, 13, 14, 20 और 21 फरवरी 2027
|परिणाम
|19 मार्च 2027
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास ने 13 अगस्त को पंजीकरण की संशोधित तारीख की जानकारी दी थी और बताया था कि पंजीकरण 27 अगस्त से शुरू होगा।
आवेदन शुल्क कितना है?
गेट 2027 के आवेदन शुल्क में अभ्यर्थी की श्रेणी के साथ-साथ आवेदन करने की अवधि के आधार पर अंतर है।
सामान्य पंजीकरण अवधि में शुल्क:
- अनारक्षित अभ्यर्थी: 2,000 रुपये
- महिला अभ्यर्थी: 1,000 रुपये
- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दिव्यांग अभ्यर्थी: 1,000 रुपये
विस्तारित अवधि में शुल्क:
- अनारक्षित अभ्यर्थी: 2,500 रुपये
- महिला अभ्यर्थी: 1,500 रुपये
- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दिव्यांग अभ्यर्थी: 1,500 रुपये
इसलिए अभ्यर्थियों के लिए बेहतर होगा कि वे 27 सितंबर की नियमित अंतिम तारीख के भीतर आवेदन पूरा कर लें, ताकि अतिरिक्त शुल्क का भुगतान न करना पड़े।
गेट 2027 के लिए आवेदन कैसे करें?
अभ्यर्थी आवेदन की प्रक्रिया इस तरह पूरी कर सकते हैं:
- गेट 2027 की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- ऑनलाइन आवेदन के विकल्प पर क्लिक करें।
- डिजिलॉकर खाते के माध्यम से पंजीकरण पूरा करें।
- व्यक्तिगत, शैक्षणिक और संपर्क संबंधी जरूरी जानकारी भरें।
- पसंद का गेट प्रश्नपत्र और परीक्षा शहर चुनें।
- जरूरी फोटो, हस्ताक्षर और दस्तावेज अपलोड करें।
- लागू आवेदन शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करें।
- भरी गई सभी जानकारियों को ध्यान से जांचें।
- आवेदन पत्र जमा करें।
- पुष्टि पृष्ठ डाउनलोड करके भविष्य के लिए सुरक्षित रख लें।
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