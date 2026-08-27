गेट 2027: आज से पंजीकरण शुरू, क्या फॉर्म भरने के लिए डिजिलॉकर जरूरी? जानें शुल्क-अहम तारीखें और पूरा प्रोसेस

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास ने गेट 2027 परीक्षा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया 27 अगस्त से शुरू कर दी है। अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इस वर्ष पंजीकरण कार्यक्रम में बदलाव किया गया है। आवेदन प्रक्रिया पहले 14 अगस्त से शुरू होनी थी, लेकिन इसे आगे बढ़ा दिया गया था। संशोधित कार्यक्रम के अनुसार, बिना विलंब शुल्क के आवेदन करने की अंतिम तारीख 27 सितंबर 2026 है।

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जो अभ्यर्थी इस तारीख तक आवेदन नहीं कर पाएंगे, उन्हें विस्तारित अवधि में 5 अक्तूबर 2026 तक आवेदन का अवसर मिलेगा। हालांकि, इस दौरान उन्हें अतिरिक्त विलंब शुल्क देना होगा।