बंगलूरू: एनएलएसआईयू ने रद्द किया दीक्षांत समारोह, छात्रों को अब कैसे मिलेगी डिग्री? जानें क्या है पूरा मामला

क्या छात्रों और पूर्व छात्रों के विरोध से जुड़ा है फैसला?

दीक्षांत समारोह रद्द करने का फैसला ऐसे समय आया है, जब एनएलएसआईयू के छात्रों और पूर्व छात्रों ने भारतीय विधिज्ञ परिषद (बीसीआई) के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा और भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत के दीक्षांत समारोह में शामिल होने पर आपत्ति जताई थी।



एनएलएसआईयू के 700 से अधिक छात्रों और पूर्व छात्रों ने दोनों के दीक्षांत समारोह में शामिल होने का विरोध किया था। उन्होंने भारतीय विधिज्ञ परिषद से राष्ट्रीय विधि अध्ययन एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय (नलसार) के छात्रों और शिक्षकों से बिना शर्त माफी मांगने की मांग भी की थी।



हालांकि, यह स्पष्ट रखना जरूरी है कि विश्वविद्यालय के 27 अगस्त के आधिकारिक नोटिस में समारोह रद्द करने की वजह के रूप में छात्रों का विरोध नहीं बताया गया है। आधिकारिक तौर पर विश्वविद्यालय ने केवल 'अपरिहार्य परिस्थितियों' का उल्लेख किया है।