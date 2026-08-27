एजुकेशन रिफॉर्म: कर्नाटक सरकार ने बनाई पांच सदस्यीय समिति; परीक्षा, फीस और छात्र कल्याण पर करेगी मंथन

छात्र कल्याण से जुड़े मुद्दों पर देगी रिपोर्ट

समिति स्कॉलरशिप और आर्थिक मदद, हॉस्टल में सीटों की संख्या, लड़कियों की शिक्षा और SC/ST, OBC, अल्पसंख्यक व पहली पीढ़ी के छात्रों को मिलने वाली सहायता की समीक्षा करेगी।



ज्ञापन के अनुसार, समिति पूरे कर्नाटक में छात्रों, अभिभावकों, शिक्षकों, शिक्षण संस्थानों और अन्य संबंधित लोगों से बातचीत करेगी। जरूरत पड़ने पर विषय विशेषज्ञों की मदद भी ली जा सकती है। समिति को एक महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी। इस पूरी प्रक्रिया की जिम्मेदारी उच्च शिक्षा विभाग को दी गई है।