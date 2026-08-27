यूपीटेट 2026 रिजल्ट: 2.68 लाख कार्यरत शिक्षकों में से 62028 फेल, क्या जाएगी नौकरी? जानें सुप्रीम कोर्ट का आदेश

कार्यरत शिक्षकों के लिए अलग शिक्षक पात्रता परीक्षा क्यों होगी?

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कई राज्यों के कार्यरत शिक्षकों ने विरोध प्रदर्शन किया था। शिक्षकों की मांग थी कि सेवा में पहले से कार्यरत शिक्षकों पर शिक्षक पात्रता परीक्षा अनिवार्य करने वाले आदेश को वापस लिया जाए।



उत्तर प्रदेश में भी कार्यरत शिक्षकों ने विरोध किया था। इसके बाद राज्य सरकार ने उनके लिए अलग शिक्षक पात्रता परीक्षा कराने का फैसला लिया। कुछ महीने पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को कार्यरत शिक्षकों के लिए अलग परीक्षा कराने का निर्देश दिया था। आयोग फिलहाल इस परीक्षा की प्रक्रिया पर काम कर रहा है।



कार्यरत शिक्षकों के लिए अलग परीक्षा कराने से उन्हें सामान्य अभ्यर्थियों के साथ होने वाली प्रतिस्पर्धा से अलग मौका मिल सकता है। इससे उनके लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करना अपेक्षाकृत आसान हो सकता है।

