गन्ना पर्यवेक्षक के 1100+ पदों की मुख्य परीक्षा की फीस लिंक जारी: 29 नवंबर को एग्जाम, जानें पूरी प्रक्रिया

इस भर्ती में गन्ना पर्यवेक्षक के कुल 1,182 पद हैं। इनमें सामान्य चयन के 1,000 और विशेष चयन के 182 पद शामिल हैं। भर्ती का विज्ञापन 12 मई 2026 को जारी किया गया था। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 7 जुलाई से शुरू हुई थी और 28 जुलाई तक चली थी। आवेदन में सुधार करने का मौका 4 अगस्त तक दिया गया था। इसके बाद 12 अक्टूबर को मुख्य परीक्षा के लिए चुने गए उम्मीदवारों की सूची जारी की गई। अब 12 नवंबर से मुख्य परीक्षा की फीस जमा करने की सुविधा शुरू हो गई है। परीक्षा 29 नवंबर को होगी।

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मुख्य परीक्षा के लिए कितनी फीस देनी होगी?

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कौन कर सकता है आवेदन?

परीक्षा का पैटर्न क्या होगा और फीस कैसे जमा करें?

मुख्य परीक्षा में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों को अपनी श्रेणी के अनुसार शुल्क जमा करना होगा। सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के उम्मीदवारों को 200 रुपये देने होंगे। अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए फीस 80 रुपये रखी गई है। दिव्यांग उम्मीदवारों को कोई शुल्क नहीं देना होगा। फीस का भुगतान ऑनलाइन किया जा सकेगा। इसके लिए एसबीआई ई-चालान, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और यूपीआई का विकल्प दिया गया है। उम्मीदवारों को भुगतान पूरा होने के बाद रसीद डाउनलोड करके अपने पास सुरक्षित रखनी चाहिए।गन्ना पर्यवेक्षक पद के लिए उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि विषय में स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। इसके साथ ही NIELIT या DOEACC से ओ लेवल कंप्यूटर प्रमाणपत्र या इसके बराबर योग्यता जरूरी है। उम्मीदवार ने यूपी पीईटी 2025 की परीक्षा भी पास की होनी चाहिए। 1 जुलाई 2026 के आधार पर न्यूनतम उम्र 21 साल और अधिकतम उम्र 40 साल होनी चाहिए। आरक्षित वर्गों को सरकारी नियमों के अनुसार उम्र में छूट मिलेगी। चयनित उम्मीदवारों को पे मैट्रिक्स लेवल-4 के तहत 25,500 से 81,100 रुपये तक मासिक वेतन मिलेगा। इसके अलावा नियमानुसार भत्ते भी दिए जाएंगे।मुख्य परीक्षा में कुल 100 सवाल होंगे और हर सवाल एक अंक का होगा। पेपर हल करने के लिए दो घंटे मिलेंगे। गलत जवाब देने पर एक चौथाई अंक काटा जाएगा। इसमें फसल विज्ञान से 25, मिट्टी और जल संरक्षण से 15, कंप्यूटर से 15 और उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान से 20 सवाल पूछे जाएंगे। फीस जमा करने के लिए upsssc.gov.in पर जाएं और मुख्य परीक्षा शुल्क जमा करने वाले विकल्प पर क्लिक करें। विज्ञापन संख्या 13-Exam/2026 चुनकर रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्मतिथि, लिंग, निवास और श्रेणी की जानकारी भरें। इसके बाद फीस जमा करके रसीद डाउनलोड कर लें।