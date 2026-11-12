Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें

कमेंट

कमेंट X

😊अति सुंदर 😎बहुत खूब 👌अति उत्तम भाव 👍बहुत बढ़िया.. 🤩लाजवाब 🤩बेहतरीन 🙌क्या खूब कहा 😔बहुत मार्मिक 😀वाह! वाह! क्या बात है! 🤗शानदार 👌गजब 🙏छा गये आप 👏तालियां ✌शाबाश 😍जबरदस्त
Hindi News ›   Education ›   UPSSSC Cane Supervisor Recruitment 2026 Mains Exam Fee Link Active for 1182 Posts Exam on November 29

गन्ना पर्यवेक्षक के 1100+ पदों की मुख्य परीक्षा की फीस लिंक जारी: 29 नवंबर को एग्जाम, जानें पूरी प्रक्रिया

Thu, 12 Nov 2026 06:01 PM IST
शिवम तिवारी एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला
एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला Published by: शिवम तिवारी Updated Thu, 12 Nov 2026 06:01 PM IST
सार

यूपीएसएसएससी ने गन्ना पर्यवेक्षक भर्ती 2026 की मुख्य परीक्षा का शुल्क जमा करने का लिंक जारी कर दिया है। कुल 1,182 पदों के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवार 12 नवंबर से ऑनलाइन फीस भर सकते हैं। मुख्य परीक्षा 29 नवंबर को होगी। सामान्य और ओबीसी वर्ग को 200 रुपये, जबकि एससी-एसटी को 80 रुपये देने होंगे। जानें फीस, योग्यता और परीक्षा का पूरा पैटर्न।
 

विज्ञापन
UPSSSC Cane Supervisor Recruitment 2026 Mains Exam Fee Link Active for 1182 Posts Exam on November 29
UPSSSC Cane Supervisor Recruitment 2026 - फोटो : AI Generated

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने गन्ना पर्यवेक्षक भर्ती 2026 की मुख्य परीक्षा के लिए शुल्क जमा करने का लिंक 12 नवंबर को सक्रिय कर दिया है। इस भर्ती के तहत गन्ना आयुक्त कार्यालय में कुल 1,182 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। जिन उम्मीदवारों को यूपी पीईटी 2025 के स्कोर के आधार पर 12 अक्टूबर 2026 को मुख्य परीक्षा के लिए चुना गया था, वे अब अपनी फीस जमा कर सकते हैं। इसके लिए आयोग की आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाना होगा। मुख्य परीक्षा 29 नवंबर 2026 को आयोजित की जाएगी।
विज्ञापन

इस भर्ती में गन्ना पर्यवेक्षक के कुल 1,182 पद हैं। इनमें सामान्य चयन के 1,000 और विशेष चयन के 182 पद शामिल हैं। भर्ती का विज्ञापन 12 मई 2026 को जारी किया गया था। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 7 जुलाई से शुरू हुई थी और 28 जुलाई तक चली थी। आवेदन में सुधार करने का मौका 4 अगस्त तक दिया गया था। इसके बाद 12 अक्टूबर को मुख्य परीक्षा के लिए चुने गए उम्मीदवारों की सूची जारी की गई। अब 12 नवंबर से मुख्य परीक्षा की फीस जमा करने की सुविधा शुरू हो गई है। परीक्षा 29 नवंबर को होगी।

विज्ञापन

मुख्य परीक्षा के लिए कितनी फीस देनी होगी?

मुख्य परीक्षा में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों को अपनी श्रेणी के अनुसार शुल्क जमा करना होगा। सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के उम्मीदवारों को 200 रुपये देने होंगे। अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए फीस 80 रुपये रखी गई है। दिव्यांग उम्मीदवारों को कोई शुल्क नहीं देना होगा। फीस का भुगतान ऑनलाइन किया जा सकेगा। इसके लिए एसबीआई ई-चालान, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और यूपीआई का विकल्प दिया गया है। उम्मीदवारों को भुगतान पूरा होने के बाद रसीद डाउनलोड करके अपने पास सुरक्षित रखनी चाहिए।
विज्ञापन
विज्ञापन

कौन कर सकता है आवेदन?

गन्ना पर्यवेक्षक पद के लिए उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि विषय में स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। इसके साथ ही NIELIT या DOEACC से ओ लेवल कंप्यूटर प्रमाणपत्र या इसके बराबर योग्यता जरूरी है। उम्मीदवार ने यूपी पीईटी 2025 की परीक्षा भी पास की होनी चाहिए। 1 जुलाई 2026 के आधार पर न्यूनतम उम्र 21 साल और अधिकतम उम्र 40 साल होनी चाहिए। आरक्षित वर्गों को सरकारी नियमों के अनुसार उम्र में छूट मिलेगी। चयनित उम्मीदवारों को पे मैट्रिक्स लेवल-4 के तहत 25,500 से 81,100 रुपये तक मासिक वेतन मिलेगा। इसके अलावा नियमानुसार भत्ते भी दिए जाएंगे।

परीक्षा का पैटर्न क्या होगा और फीस कैसे जमा करें?

मुख्य परीक्षा में कुल 100 सवाल होंगे और हर सवाल एक अंक का होगा। पेपर हल करने के लिए दो घंटे मिलेंगे। गलत जवाब देने पर एक चौथाई अंक काटा जाएगा। इसमें फसल विज्ञान से 25, मिट्टी और जल संरक्षण से 15, कंप्यूटर से 15 और उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान से 20 सवाल पूछे जाएंगे। फीस जमा करने के लिए upsssc.gov.in पर जाएं और मुख्य परीक्षा शुल्क जमा करने वाले विकल्प पर क्लिक करें। विज्ञापन संख्या 13-Exam/2026 चुनकर रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्मतिथि, लिंग, निवास और श्रेणी की जानकारी भरें। इसके बाद फीस जमा करके रसीद डाउनलोड कर लें।
 
विज्ञापन
विज्ञापन

सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें शिक्षा समाचार आदि से संबंधित ब्रेकिंग अपडेट।

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed