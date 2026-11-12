गन्ना पर्यवेक्षक के 1100+ पदों की मुख्य परीक्षा की फीस लिंक जारी: 29 नवंबर को एग्जाम, जानें पूरी प्रक्रिया
एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला Published by: शिवम तिवारी Updated Thu, 12 Nov 2026 06:01 PM IST
सार
यूपीएसएसएससी ने गन्ना पर्यवेक्षक भर्ती 2026 की मुख्य परीक्षा का शुल्क जमा करने का लिंक जारी कर दिया है। कुल 1,182 पदों के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवार 12 नवंबर से ऑनलाइन फीस भर सकते हैं। मुख्य परीक्षा 29 नवंबर को होगी। सामान्य और ओबीसी वर्ग को 200 रुपये, जबकि एससी-एसटी को 80 रुपये देने होंगे। जानें फीस, योग्यता और परीक्षा का पूरा पैटर्न।
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विस्तार
उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने गन्ना पर्यवेक्षक भर्ती 2026 की मुख्य परीक्षा के लिए शुल्क जमा करने का लिंक 12 नवंबर को सक्रिय कर दिया है। इस भर्ती के तहत गन्ना आयुक्त कार्यालय में कुल 1,182 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। जिन उम्मीदवारों को यूपी पीईटी 2025 के स्कोर के आधार पर 12 अक्टूबर 2026 को मुख्य परीक्षा के लिए चुना गया था, वे अब अपनी फीस जमा कर सकते हैं। इसके लिए आयोग की आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाना होगा। मुख्य परीक्षा 29 नवंबर 2026 को आयोजित की जाएगी।
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इस भर्ती में गन्ना पर्यवेक्षक के कुल 1,182 पद हैं। इनमें सामान्य चयन के 1,000 और विशेष चयन के 182 पद शामिल हैं। भर्ती का विज्ञापन 12 मई 2026 को जारी किया गया था। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 7 जुलाई से शुरू हुई थी और 28 जुलाई तक चली थी। आवेदन में सुधार करने का मौका 4 अगस्त तक दिया गया था। इसके बाद 12 अक्टूबर को मुख्य परीक्षा के लिए चुने गए उम्मीदवारों की सूची जारी की गई। अब 12 नवंबर से मुख्य परीक्षा की फीस जमा करने की सुविधा शुरू हो गई है। परीक्षा 29 नवंबर को होगी।
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मुख्य परीक्षा के लिए कितनी फीस देनी होगी?मुख्य परीक्षा में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों को अपनी श्रेणी के अनुसार शुल्क जमा करना होगा। सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के उम्मीदवारों को 200 रुपये देने होंगे। अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए फीस 80 रुपये रखी गई है। दिव्यांग उम्मीदवारों को कोई शुल्क नहीं देना होगा। फीस का भुगतान ऑनलाइन किया जा सकेगा। इसके लिए एसबीआई ई-चालान, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और यूपीआई का विकल्प दिया गया है। उम्मीदवारों को भुगतान पूरा होने के बाद रसीद डाउनलोड करके अपने पास सुरक्षित रखनी चाहिए।
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