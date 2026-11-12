आईसीएसआई: अक्तूबर 2026 की कंपनी सचिव कार्यकारी प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट कब आएगा? आ गई तारीख, इस दिन होगा जारी

इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया (ICSI) ने कंपनी सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट (CSEET) अक्तूबर 2026 का रिजल्ट जारी करने की तारीख और समय की घोषणा कर दी है। आधिकारिक नोटिफिकेशन के अनुसार, परीक्षा का परिणाम 15 नवंबर 2026 को दोपहर 2 बजे घोषित किया जाएगा। परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार रिजल्ट जारी होने के बाद आईसीएसआई की आधिकारिक वेबसाइट icsi.edu पर अपना स्कोर देख सकेंगे। सीएसईईटी अक्तूबर 2026 सत्र की परीक्षा 1 से 6 अक्तूबर के बीच आयोजित की गई थी। उम्मीदवारों को रिजल्ट देखने के लिए अपना लॉगिन विवरण तैयार रखना चाहिए।

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