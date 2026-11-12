एनटीए का बड़ा फैसला: अब रिटायर्ड सैन्यकर्मी संभालेंगे परीक्षा की निगरानी, एजेंसी ने उठाए कौन से दो कदम?

नीट यूजी पेपर लीक और परीक्षाओं में गड़बड़ियों के आरोपों के बाद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) अपनी परीक्षा व्यवस्था में बड़े बदलाव करने जा रही है। एजेंसी अब स्वतंत्र पर्यवेक्षकों की एक स्थायी सूची तैयार करेगी। इसमें रिटायर्ड सेना और अर्धसैनिक बलों के जवानों के साथ केंद्र और राज्य सरकारों के रिटायर्ड अधिकारी भी शामिल होंगे। इसका मकसद परीक्षा के दौरान सुरक्षा और निगरानी को मजबूत करना है। एनटीए ने इस काम के लिए दो अलग-अलग आवेदन जारी किए हैं। एक आवेदन पर्यवेक्षक बनने के लिए है, जबकि दूसरा परीक्षा केंद्र बनाने के इच्छुक संस्थानों के लिए है।

कौन बन सकता है परीक्षा पर्यवेक्षक?

एनटीए ने परीक्षा पर्यवेक्षक बनने के लिए तीन श्रेणियों में आवेदन मांगे गए हैं।

पहली श्रेणी में केंद्र और राज्य सरकारों के रिटायर्ड अधिकारी शामिल हैं।

दूसरी श्रेणी में सेना और अर्धसैनिक बलों के रिटायर्ड जवानों और अधिकारियों को मौका दिया जाएगा।

तीसरी श्रेणी में सरकारी स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के रिटायर्ड या सेवारत शिक्षक और प्रोफेसर आवेदन कर सकते हैं।

विज्ञापन एजेंसी इन आवेदनों के आधार पर योग्य लोगों की जांच करके अपनी स्थायी सूची तैयार करेगी।

इसके बाद हर परीक्षा के लिए जरूरत के अनुसार पर्यवेक्षकों की तैनाती के आदेश पहले ही जारी किए जा सकेंगे।

परीक्षा के दिन पर्यवेक्षक की क्या होगी जिम्मेदारी?

एनटीए के मुताबिक, हर परीक्षा केंद्र पर एक स्वतंत्र पर्यवेक्षक तैनात किया जाएगा। वह एजेंसी के प्रतिनिधि के तौर पर काम करेगा। उसकी भूमिका सिटी कोऑर्डिनेटर और सेंटर सुपरिटेंडेंट से अलग होगी। पर्यवेक्षक की जिम्मेदारी परीक्षा की निष्पक्षता, सुरक्षा और सही तरीके से संचालन पर नजर रखना होगा। इसके साथ ही उसे परीक्षा से जुड़ी जरूरी जानकारी सीधे एनटीए को देनी होगी। एजेंसी का कहना है कि हर साल बड़ी संख्या में परीक्षाएं होती हैं और देश-विदेश के हजारों केंद्रों पर निगरानी के लिए पहले से तैयार लोगों की सूची होना जरूरी है।

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परीक्षा केंद्र बनने के लिए क्या शर्तें हैं?

एनटीए ने परीक्षा केंद्र बनाने के लिए भी संस्थानों और संगठनों से आवेदन मांगे हैं। इसके लिए ऐसे संस्थान आवेदन कर सकते हैं जिनके पास अपनी जगह हो या किसी सुविधा के इस्तेमाल का कानूनी अधिकार हो। कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) केंद्र के लिए हर शिफ्ट में कम से कम 285 पूरी तरह काम करने वाले कंप्यूटर होने चाहिए। इसमें अतिरिक्त कंप्यूटर भी शामिल हैं। वहीं, पेन-पेपर आधारित परीक्षा (PPT) केंद्र के लिए कम से कम 250 सीटें जरूरी हैं। ऐसे केंद्रों में तीन घंटे की परीक्षा एक शिफ्ट में कराने की व्यवस्था भी होनी चाहिए।

कंप्यूटर और परीक्षा हॉल को लेकर क्या नियम हैं?

कंप्यूटर आधारित परीक्षा के लिए कम से कम चार अलग-अलग कंप्यूटर लैब या हॉल होने चाहिए। हर लैब में कम से कम 30 कंप्यूटर वर्कस्टेशन होने जरूरी हैं। वहीं, पेन-पेपर परीक्षा के लिए कम से कम छह अलग-अलग परीक्षा हॉल होने चाहिए। हर हॉल में 40 उम्मीदवारों के बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके अलावा समान क्षमता वाली दूसरी व्यवस्था भी मान्य हो सकती है। 285 से कम कंप्यूटर वाले केंद्र भी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन उन पर तभी विचार होगा जब संबंधित जगह पर परीक्षा केंद्रों की संख्या कम होगी। यह कदम नीट यूजी पेपर लीक के बाद परीक्षा व्यवस्था को सुरक्षित बनाने की कोशिश का हिस्सा है।