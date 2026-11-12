एनटीए: अब तक कितने अभ्यर्थियों ने भरा जेईई मेन 2027 का फॉर्म? छह लाख के पार पहुंचा आंकड़ा, 22 नवंबर अंतिम तिथि

जेईई मेन 2027 सेशन-1 की परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक, अब तक 6.7 लाख से अधिक आवेदन फॉर्म जमा किए जा चुके हैं। वहीं, 4,90,008 उम्मीदवारों ने परीक्षा के लिए अपनी दावेदारी पेश की है। इंजीनियरिंग कॉलेजों में दाखिला लेने की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए यह जरूरी अपडेट है। अगर आपने अभी तक आवेदन नहीं किया है तो जल्द से जल्द प्रक्रिया पूरी कर लें। आखिरी तारीख तक इंतजार करने से बचें।

कब तक कर सकते हैं आवेदन?

जेईई मेन 2027 सेशन-1 के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की आखिरी तारीख 22 नवंबर 2026 निर्धारित की गई है।

एनटीए ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि वे अंतिम दिनों का इंतजार किए बिना अपना फॉर्म जमा कर दें।

आवेदन प्रक्रिया पूरी करने के लिए केवल फॉर्म भरना काफी नहीं होगा, बल्कि जरूरी फीस भी जमा करनी होगी।

इसके बाद ही आवेदन की प्रक्रिया पूरी मानी जाएगी। ऐसे में उम्मीदवार समय रहते सभी जरूरी काम पूरे कर लें।

आवेदन करने से पहले अपनी व्यक्तिगत और शैक्षणिक जानकारी अच्छी तरह जांच लें, ताकि फॉर्म में कोई गलती न रह जाए।

आवेदन के लिए क्या हैं तीन जरूरी स्टेप?

एनटीए ने उम्मीदवारों को आवेदन प्रक्रिया पूरी करने के लिए तीन आसान स्टेप बताए हैं। सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर जेईई मेन 2027 का आवेदन फॉर्म भरें। दूसरे स्टेप में अपनी श्रेणी के अनुसार निर्धारित आवेदन फीस जमा करें। तीसरे और आखिरी स्टेप में आवेदन पूरा होने के बाद कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड कर लें। यह पेज इस बात का प्रमाण होगा कि आपने आवेदन प्रक्रिया पूरी कर ली है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि कन्फर्मेशन पेज का प्रिंट आउट भी निकालकर अपने पास सुरक्षित रखें, ताकि भविष्य में जरूरत पड़ने पर इसका इस्तेमाल कर सकें।

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JEE (Main) 2027 Update! 4,90,008 Aspirants Are Already In. Are You? Over 6.7 lakh forms have already been submitted for JEE (Main) 2027 Session-1. Don't wait until the final days. 3 Simple Steps to Lock Your Spot: •Submit your form •Pay the required fee •Download your confirmation page Last Date to Apply: 22 November 2026 Apply Now: https://t.co/tmqRWzsry6 Do you know a JEE 2027 aspirant who still hasn't registered, tag them in the post! #JEEMain2027 #NTA #JEEAspirants — National Testing Agency (@NTA_Exams) November 12, 2026

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कहां से भरना होगा आवेदन फॉर्म?

जेईई मेन 2027 के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इसके लिए वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर उपलब्ध आवेदन लिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां जरूरी जानकारी भरकर आवेदन प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। उम्मीदवारों को फॉर्म जमा करने के बाद फीस भुगतान की स्थिति भी जरूर जांचनी चाहिए। केवल आवेदन फॉर्म भरकर छोड़ देने से प्रक्रिया पूरी नहीं होगी। फीस जमा करने और कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड करने के बाद ही आवेदन से जुड़े सभी जरूरी स्टेप पूरे होंगे। इसलिए हर चरण को ध्यान से पूरा करें।

उम्मीदवारों को अब क्या करना चाहिए?