इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पीएचडी का मौका: 45 विषयों में एडमिशन, इन तारीखों पर होंगे इंटरव्यू; देखें शेड्यूल
एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला Published by: शिवम तिवारी Updated Thu, 12 Nov 2026 05:11 PM IST
सार
इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पीएचडी प्रवेश 2026 की प्रक्रिया तेज हो गई है। कई विभागों ने शोध में दाखिले के लिए साक्षात्कार की तारीखें जारी कर दी हैं। इंटरव्यू 13 नवंबर से शुरू होंगे। इस बार 45 विषयों में कुल 959 सीटों पर दाखिला दिया जाएगा। विश्वविद्यालय प्रशासन दिसंबर के दूसरे सप्ताह तक प्रवेश प्रक्रिया पूरी करने की तैयारी में है। जानें किस विभाग का इंटरव्यू कब होगा।
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विस्तार
इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पीएचडी में दाखिले की प्रक्रिया तेज हो गई है। विश्वविद्यालय के कई विभागों ने शोध में प्रवेश के लिए साक्षात्कार यानी इंटरव्यू का कार्यक्रम जारी कर दिया है। जारी जानकारी के मुताबिक, अलग-अलग विभागों में 13 नवंबर 2026 से इंटरव्यू शुरू होंगे। विश्वविद्यालय प्रशासन की कोशिश है कि दिसंबर के दूसरे सप्ताह तक पीएचडी प्रवेश की पूरी प्रक्रिया खत्म कर ली जाए। जिन विभागों ने अभी तक इंटरव्यू की तारीखें जारी नहीं की हैं, उनसे भी जल्द कार्यक्रम जारी होने की उम्मीद है। ऐसे में पीएचडी में दाखिले के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को विभाग की सूचना देखते रहना चाहिए।
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कितनी सीटों पर मिलेगा दाखिला?
- इस बार इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पीएचडी के लिए कुल 45 विषयों में 959 सीटें उपलब्ध हैं।
- इनमें से 470 सीटें विश्वविद्यालय के मुख्य परिसर में हैं।
- इसके अलावा विश्वविद्यालय से जुड़े 11 संबद्ध कॉलेजों में भी शोध के लिए सीटें रखी गई हैं।
- दाखिले के लिए उम्मीदवारों का इंटरव्यू उनके संबंधित विभाग में लिया जाएगा।
- इसके बाद तय नियमों और मानकों के आधार पर योग्य उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा।
- यानी सभी विभागों में इंटरव्यू की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही दाखिले की आगे की जानकारी सामने आएगी।
- अभ्यर्थियों को अपने विषय और विभाग से जुड़ी जानकारी पर खास ध्यान देना होगा।
किन विभागों में कब होगा इंटरव्यू?
- विश्वविद्यालय की ओर से जारी कार्यक्रम के अनुसार, वनस्पति विज्ञान विभाग में पीएचडी प्रवेश के लिए इंटरव्यू 13 नवंबर से शुरू होंगे।
- वहीं, विधि विभाग ने 17 और 18 नवंबर को साक्षात्कार आयोजित करने का फैसला किया है।
- पर्यावरण अध्ययन विभाग में 20 नवंबर को इंटरव्यू होंगे।
- इसके अलावा भौतिक विज्ञान विभाग, मानव विज्ञान विभाग और वायुमंडलीय एवं महासागरीय अध्ययन केंद्र में 23 नवंबर को उम्मीदवारों का साक्षात्कार लिया जाएगा।
- इन विभागों के अभ्यर्थियों को तय तारीख के अनुसार अपनी तैयारी पूरी रखनी होगी।
- इंटरव्यू से जुड़ी जरूरी जानकारी के लिए विभागीय सूचना जरूर पढ़ें।
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शिक्षा और मनोविज्ञान विभाग की तारीख क्या है?शिक्षा विभाग में पीएचडी प्रवेश के लिए 30 नवंबर और 1 दिसंबर को इंटरव्यू आयोजित किए जाएंगे। वहीं, मनोविज्ञान विभाग ने 2 दिसंबर 2026 की तारीख तय की है। टेक्सटाइल एवं अपैरल डिजाइन विभाग में इंटरव्यू की प्रक्रिया पहले ही पूरी हो चुकी है। यहां 4 नवंबर को उम्मीदवारों का साक्षात्कार लिया गया था। इस तरह अलग-अलग विभागों के लिए इंटरव्यू की तारीखें अलग रखी गई हैं। उम्मीदवारों को अपने विषय के हिसाब से तारीख देखनी चाहिए, ताकि किसी तरह की परेशानी न हो। जिन विभागों का कार्यक्रम जारी नहीं हुआ है, उनकी सूचना का इंतजार करना होगा।
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