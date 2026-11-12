इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पीएचडी का मौका: 45 विषयों में एडमिशन, इन तारीखों पर होंगे इंटरव्यू; देखें शेड्यूल

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कितनी सीटों पर मिलेगा दाखिला? इस बार इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पीएचडी के लिए कुल 45 विषयों में 959 सीटें उपलब्ध हैं।

इनमें से 470 सीटें विश्वविद्यालय के मुख्य परिसर में हैं।

इसके अलावा विश्वविद्यालय से जुड़े 11 संबद्ध कॉलेजों में भी शोध के लिए सीटें रखी गई हैं।

दाखिले के लिए उम्मीदवारों का इंटरव्यू उनके संबंधित विभाग में लिया जाएगा।

इसके बाद तय नियमों और मानकों के आधार पर योग्य उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा।

यानी सभी विभागों में इंटरव्यू की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही दाखिले की आगे की जानकारी सामने आएगी।

अभ्यर्थियों को अपने विषय और विभाग से जुड़ी जानकारी पर खास ध्यान देना होगा। किन विभागों में कब होगा इंटरव्यू? विश्वविद्यालय की ओर से जारी कार्यक्रम के अनुसार, वनस्पति विज्ञान विभाग में पीएचडी प्रवेश के लिए इंटरव्यू 13 नवंबर से शुरू होंगे। वहीं, विधि विभाग ने 17 और 18 नवंबर को साक्षात्कार आयोजित करने का फैसला किया है। पर्यावरण अध्ययन विभाग में 20 नवंबर को इंटरव्यू होंगे। इसके अलावा भौतिक विज्ञान विभाग, मानव विज्ञान विभाग और वायुमंडलीय एवं महासागरीय अध्ययन केंद्र में 23 नवंबर को उम्मीदवारों का साक्षात्कार लिया जाएगा। विज्ञापन इन विभागों के अभ्यर्थियों को तय तारीख के अनुसार अपनी तैयारी पूरी रखनी होगी। इंटरव्यू से जुड़ी जरूरी जानकारी के लिए विभागीय सूचना जरूर पढ़ें। शिक्षा और मनोविज्ञान विभाग की तारीख क्या है? शिक्षा विभाग में पीएचडी प्रवेश के लिए 30 नवंबर और 1 दिसंबर को इंटरव्यू आयोजित किए जाएंगे। वहीं, मनोविज्ञान विभाग ने 2 दिसंबर 2026 की तारीख तय की है। टेक्सटाइल एवं अपैरल डिजाइन विभाग में इंटरव्यू की प्रक्रिया पहले ही पूरी हो चुकी है। यहां 4 नवंबर को उम्मीदवारों का साक्षात्कार लिया गया था। इस तरह अलग-अलग विभागों के लिए इंटरव्यू की तारीखें अलग रखी गई हैं। उम्मीदवारों को अपने विषय के हिसाब से तारीख देखनी चाहिए, ताकि किसी तरह की परेशानी न हो। जिन विभागों का कार्यक्रम जारी नहीं हुआ है, उनकी सूचना का इंतजार करना होगा। विज्ञापन विज्ञापन उम्मीदवारों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? पीएचडी में दाखिले के लिए उम्मीदवारों का चयन विभागवार इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। इसलिए अभ्यर्थियों को अपने संबंधित विभाग की ओर से जारी सूचना को ध्यान से पढ़ना चाहिए। इंटरव्यू में शामिल होने से पहले जरूरी दस्तावेज तैयार रखना भी जरूरी है। उम्मीदवारों को यह भी देखना चाहिए कि विभाग ने साक्षात्कार के लिए कोई खास निर्देश तो जारी नहीं किया है। विश्वविद्यालय प्रशासन का लक्ष्य दिसंबर के दूसरे सप्ताह तक प्रवेश प्रक्रिया पूरी करना है। ऐसे में आने वाले दिनों में बाकी विभागों की इंटरव्यू तारीखें भी जारी हो सकती हैं। उम्मीदवारों को विश्वविद्यालय की आधिकारिक सूचनाओं पर नजर बनाए रखनी चाहिए। शिक्षा विभाग में पीएचडी प्रवेश के लिए 30 नवंबर और 1 दिसंबर को इंटरव्यू आयोजित किए जाएंगे। वहीं, मनोविज्ञान विभाग ने 2 दिसंबर 2026 की तारीख तय की है। टेक्सटाइल एवं अपैरल डिजाइन विभाग में इंटरव्यू की प्रक्रिया पहले ही पूरी हो चुकी है। यहां 4 नवंबर को उम्मीदवारों का साक्षात्कार लिया गया था। इस तरह अलग-अलग विभागों के लिए इंटरव्यू की तारीखें अलग रखी गई हैं। उम्मीदवारों को अपने विषय के हिसाब से तारीख देखनी चाहिए, ताकि किसी तरह की परेशानी न हो। जिन विभागों का कार्यक्रम जारी नहीं हुआ है, उनकी सूचना का इंतजार करना होगा।पीएचडी में दाखिले के लिए उम्मीदवारों का चयन विभागवार इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। इसलिए अभ्यर्थियों को अपने संबंधित विभाग की ओर से जारी सूचना को ध्यान से पढ़ना चाहिए। इंटरव्यू में शामिल होने से पहले जरूरी दस्तावेज तैयार रखना भी जरूरी है। उम्मीदवारों को यह भी देखना चाहिए कि विभाग ने साक्षात्कार के लिए कोई खास निर्देश तो जारी नहीं किया है। विश्वविद्यालय प्रशासन का लक्ष्य दिसंबर के दूसरे सप्ताह तक प्रवेश प्रक्रिया पूरी करना है। ऐसे में आने वाले दिनों में बाकी विभागों की इंटरव्यू तारीखें भी जारी हो सकती हैं। उम्मीदवारों को विश्वविद्यालय की आधिकारिक सूचनाओं पर नजर बनाए रखनी चाहिए।

इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पीएचडी में दाखिले की प्रक्रिया तेज हो गई है। विश्वविद्यालय के कई विभागों ने शोध में प्रवेश के लिए साक्षात्कार यानी इंटरव्यू का कार्यक्रम जारी कर दिया है। जारी जानकारी के मुताबिक, अलग-अलग विभागों में 13 नवंबर 2026 से इंटरव्यू शुरू होंगे। विश्वविद्यालय प्रशासन की कोशिश है कि दिसंबर के दूसरे सप्ताह तक पीएचडी प्रवेश की पूरी प्रक्रिया खत्म कर ली जाए। जिन विभागों ने अभी तक इंटरव्यू की तारीखें जारी नहीं की हैं, उनसे भी जल्द कार्यक्रम जारी होने की उम्मीद है। ऐसे में पीएचडी में दाखिले के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को विभाग की सूचना देखते रहना चाहिए।