यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती: आजमगढ़ के बाद सीतापुर में भी टला फिजिकल टेस्ट, जानें अब कौन से जिले में होगा आयोजन

उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने आरक्षी नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती-2025 की शारीरिक दक्षता परीक्षा को लेकर नई सूचना जारी की है। बारिश और परीक्षा मैदान में जलभराव के कारण कुछ अभ्यर्थियों के परीक्षा केंद्र और तारीखों को फिर से निर्धारित किया गया है। बोर्ड की नई सूचना में बताया गया है कि पहले तय किए गए कुछ केंद्रों के बजाय अब अभ्यर्थियों को दूसरे केंद्रों पर परीक्षा देनी होगी। अभ्यर्थियों के संशोधित प्रवेश पत्र भी बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं।

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