चिकित्सा काउंसलिंग समिति (एमसीसी) ने नीट पीजी 2026 काउंसलिंग के राउंड-1 और राउंड-2 में आवंटित सीटों से इस्तीफा देने की सुविधा शुरू कर दी है। यह सुविधा उन अभ्यर्थियों के लिए है, जो अपनी आवंटित स्नातकोत्तर मेडिकल सीट छोड़ना चाहते हैं। एमसीसी ने यह फैसला स्नातकोत्तर मेडिकल अभ्यर्थियों की ओर से मिले अनुरोधों के बाद लिया है। समिति ने दोनों राउंड में सीट पाने वाले पात्र अभ्यर्थियों को निर्धारित समय के भीतर इस्तीफा देने की अनुमति दी है। सीट छोड़ने की सुविधा 23 नवंबर 2026 को दोपहर 2 बजे से शुरू हो गई है। अभ्यर्थी 25 नवंबर 2026 को शाम 6 बजे तक इस्तीफा दे सकते हैं।

सुविधा शुरू होने की तारीख: 23 नवंबर 2026

सुविधा शुरू होने का समय: दोपहर 2 बजे

अंतिम तारीख: 25 नवंबर 2026

अंतिम समय: शाम 6 बजे

किन अभ्यर्थियों को सीट छोड़ने की सुविधा मिलेगी?

एमसीसी ने राउंड-1 और राउंड-2 के अलग-अलग श्रेणियों के अभ्यर्थियों को इस सुविधा का लाभ दिया है। इसमें मुख्य रूप से ये अभ्यर्थी शामिल हैं:

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राउंड-1 में सीट पाने वाले, लेकिन राउंड-2 में जिनकी सीट अपग्रेड नहीं हुई।

नीट पीजी राउंड-2 काउंसलिंग में पहली बार सीट पाने वाले और अपने संस्थान में प्रवेश ले चुके अभ्यर्थी।

राउंड-2 में सीट अपग्रेड होने के बाद नई आवंटित सीट पर प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थी।

इस तरह एमसीसी ने दोनों राउंड में सीट पाने वाले पात्र अभ्यर्थियों को अपनी सीट छोड़ने का विकल्प दिया है।

सीट छोड़ने पर क्या सुरक्षा जमा राशि वापस मिलेगी?

नहीं। एमसीसी के निर्देशों के अनुसार, इस सुविधा के तहत सीट छोड़ने वाले अभ्यर्थियों की सुरक्षा जमा राशि जब्त कर ली जाएगी। इसलिए इस्तीफा देने से पहले अभ्यर्थियों को इससे जुड़े आर्थिक नुकसान को समझ लेना चाहिए। निर्धारित प्रक्रिया पूरी करने के बाद ही सीट छोड़ने का निर्णय अंतिम माना जाएगा।

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फ्रीज और फ्लोट विकल्प चुनने वालों के लिए क्या है इस्तीफे की प्रक्रिया?

एमसीसी ने अभ्यर्थियों के लिए इस्तीफे की प्रक्रिया उनके द्वारा चुने गए विकल्प के आधार पर अलग-अलग रखी है। जिन अभ्यर्थियों ने फ्रीज या फ्लोट विकल्प चुना था, उन्हें अलग तरीके से प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

फ्रीज विकल्प चुनने वाले अभ्यर्थी: जिन अभ्यर्थियों ने फ्रीज विकल्प चुना है, उन्हें इस्तीफे की प्रक्रिया पूरी करने के लिए व्यक्तिगत रूप से अपने आवंटित संस्थान जाना होगा। फ्लोट विकल्प चुनने वाले अभ्यर्थी: जिन अभ्यर्थियों ने फ्लोट विकल्प चुना है, वे एमसीसी के आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन इस्तीफा जमा कर सकते हैं।



इसलिए अभ्यर्थियों को आवेदन या इस्तीफे की प्रक्रिया शुरू करने से पहले यह देख लेना चाहिए कि उन्होंने काउंसलिंग के दौरान कौन-सा विकल्प चुना था।

इस्तीफा देने के बाद क्या कॉलेज से पत्र जारी होना जरूरी है?

हां। एमसीसी ने अभ्यर्थियों को एक जरूरी निर्देश भी दिया है। सीट छोड़ने की प्रक्रिया तभी पूरी मानी जाएगी, जब संबंधित संस्थान एमसीसी पोर्टल के माध्यम से इस्तीफा पत्र जारी करेगा। अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके आवंटित कॉलेज ने पोर्टल पर इस्तीफा पत्र तैयार कर दिया है। इस संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातें ध्यान रखें:

संबंधित कॉलेज को एमसीसी पोर्टल के माध्यम से इस्तीफा पत्र जारी करना होगा।

अभ्यर्थी को यह जांचना होगा कि इस्तीफा पत्र ऑनलाइन तैयार हुआ है या नहीं।

यदि संस्थान पोर्टल के माध्यम से इस्तीफा पत्र जारी नहीं करता है, तो इस्तीफा अमान्य माना जाएगा।

केवल कॉलेज को सीट छोड़ने की जानकारी देना पर्याप्त नहीं होगा।

25 नवंबर से पहले पूरी करनी होगी इस्तीफे की प्रक्रिया

नीट पीजी 2026 के राउंड-1 और राउंड-2 की सीट छोड़ने के इच्छुक अभ्यर्थियों को 25 नवंबर 2026 शाम 6 बजे तक सभी जरूरी औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी। सिर्फ कॉलेज को मौखिक या लिखित रूप से सीट छोड़ने की जानकारी देना पर्याप्त नहीं है। अभ्यर्थियों को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार इस्तीफा देना होगा और यह भी सुनिश्चित करना होगा कि एमसीसी पोर्टल पर इस्तीफा पत्र सफलतापूर्वक जारी हो गया है। ऐसा नहीं होने पर इस्तीफा अमान्य हो सकता है। इसलिए अंतिम समय का इंतजार करने के बजाय अभ्यर्थियों को समय रहते पूरी प्रक्रिया संपन्न कर लेनी चाहिए।