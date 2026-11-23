उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (यूपीईएसएससी), प्रयागराज की ओर से उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (यूपीटीईटी) 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 24 नवंबर 2026 से शुरू की जाएगी। उत्तर प्रदेश के स्कूलों में कक्षा 1 से 5 और कक्षा 6 से 8 तक पढ़ाने की पात्रता हासिल करने के इच्छुक अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे। आयोग ने यूपीटीईटी 2026 के लिए 18 नवंबर को संक्षिप्त अधिसूचना जारी की थी। विस्तृत अधिसूचना 24 नवंबर को जारी होगी।

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यूपीटीईटी 2026 की महत्वपूर्ण तारीखें क्या हैं?

अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र भरने से पहले एकमुश्त पंजीकरण (ओटीआर) की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तारीख 23 दिसंबर 2026 है। वहीं, आवेदन पत्र में सुधार के लिए 27 दिसंबर 2026 तक का समय दिया गया है।

यूपीटीईटी 2026 के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को सभी महत्वपूर्ण तारीखों का ध्यान रखना चाहिए।

कार्यक्रम तारीख संक्षिप्त अधिसूचना जारी 18 नवंबर 2026 विस्तृत अधिसूचना जारी 24 नवंबर 2026 ऑनलाइन आवेदन शुरू 24 नवंबर 2026 आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तारीख 23 दिसंबर 2026 आवेदन में सुधार की अंतिम तारीख 27 दिसंबर 2026 यूपीटीईटी 2026 परीक्षा 26 और 27 फरवरी 2027

यूपीटीईटी 2026 में कौन कर सकता है आवेदन?

यूपीटीईटी परीक्षा दो अलग-अलग शिक्षण स्तरों के लिए आयोजित की जाती है। इसमें पहला प्रश्नपत्र कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए है। दूसरा प्रश्नपत्र कक्षा 6 से 8 तक पढ़ाने की पात्रता हासिल करने वालों के लिए है। अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता भी इसी आधार पर निर्धारित की गई है।

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प्रश्नपत्र-1 के लिए क्या होनी चाहिए योग्यता?

प्रश्नपत्र-1 उन अभ्यर्थियों के लिए है, जो प्राथमिक स्तर यानी कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाना चाहते हैं। इसके लिए निम्नलिखित योग्यताओं में से कोई एक होनी चाहिए:

स्नातक के साथ दो वर्षीय बीटीसी या प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा (डीएलएड)। इसमें पाठ्यक्रम पूरा कर चुके या अंतिम वर्ष में शामिल होने वाले अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं।

कक्षा 12 में कम से कम 50 प्रतिशत अंक और चार वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा स्नातक (बीएलएड) की योग्यता।

प्रश्नपत्र-2 के लिए क्या होनी चाहिए योग्यता?

प्रश्नपत्र-2 उन अभ्यर्थियों के लिए है, जो उच्च प्राथमिक स्तर यानी कक्षा 6 से 8 तक पढ़ाना चाहते हैं। इसके लिए निम्नलिखित योग्यताओं में से कोई एक होनी चाहिए:

स्नातक के साथ दो वर्षीय बीटीसी, डीएलएड या शिक्षा में स्नातक (बीएड)। संबंधित पाठ्यक्रम पूरा कर चुके या उसमें शामिल होने वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं।

कक्षा 12 में कम से कम 50 प्रतिशत अंक और चार वर्षीय बीएलएड, कला स्नातक-शिक्षा स्नातक (बीए-बीएड) या विज्ञान स्नातक-शिक्षा स्नातक (बीएससी-बीएड) की योग्यता।

क्या दोनों प्रश्नपत्रों के लिए आवेदन कर सकते हैं?

हां। जो अभ्यर्थी कक्षा 1 से 5 और कक्षा 6 से 8, दोनों स्तरों पर पढ़ाने की पात्रता हासिल करना चाहते हैं, वे दोनों प्रश्नपत्रों में शामिल हो सकते हैं। हालांकि, अंतिम शैक्षणिक पात्रता राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) के नियमों के अनुसार विस्तृत अधिसूचना में स्पष्ट की जाएगी।

यूपीटीईटी 2026 का परीक्षा पैटर्न कैसा होगा?

यूपीटीईटी 2026 के प्रत्येक प्रश्नपत्र में कुल 150 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न एक अंक का होगा। इस तरह परीक्षा कुल 150 अंकों की होगी। अभ्यर्थियों को प्रश्नपत्र हल करने के लिए 2 घंटे 30 मिनट का समय मिलेगा। परीक्षा में गलत उत्तर देने पर कोई नकारात्मक अंकन नहीं होगा। परीक्षा पैटर्न की प्रमुख बातें:

कुल प्रश्न: 150

कुल अंक: 150

प्रत्येक प्रश्न का अंक: 1

परीक्षा अवधि: 2 घंटे 30 मिनट

प्रश्नों का प्रकार: वस्तुनिष्ठ

नकारात्मक अंकन: नहीं

प्रश्नपत्र-1 और प्रश्नपत्र-2 में कौन से विषय होंगे?

दोनों प्रश्नपत्रों में कुछ विषय समान होंगे, जबकि कुछ विषय शिक्षण स्तर के अनुसार अलग-अलग होंगे। प्रमुख विषय इस प्रकार हैं:

बाल विकास एवं शिक्षण विधियां

हिंदी

अंग्रेजी, उर्दू या संस्कृत

गणित

पर्यावरण अध्ययन (प्रश्नपत्र-1)

गणित एवं विज्ञान या सामाजिक अध्ययन (प्रश्नपत्र-2)

यूपीटीईटी 2026 के लिए आवेदन कैसे करें?

यूपीटीईटी 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया 24 नवंबर 2026 से शुरू होगी। अभ्यर्थी नीचे दिए गए चरणों का पालन करके ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।